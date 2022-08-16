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Машинное обучение и Data Science (Часть 05): Деревья решений на примере погодных условий для игры в теннис

Машинное обучение и Data Science (Часть 05): Деревья решений на примере погодных условий для игры в теннис

MetaTrader 5Трейдинг |
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Omega J Msigwa
Omega J Msigwa

Что такое дерево решений?

Дерево решений — это метод машинного обучения с учителем, используемый для категоризации или прогнозирования на основе ответов на предыдущий набор вопросов. Модель — форма обучения с учителем, т.е. модель обучается и тестируется на наборе данных, который содержит желаемую категоризацию.

Дерево решений не всегда дает четкие ответы или решения. Вместо этого оно может выдавать варианты, а специалист по данным на их основе может принять собственное обоснованное решение. Деревья решений имитируют то, как люди думают. Поэтому специалистам по данным обычно легко понять и интерпретировать результаты.

Изображение для статьи о деревьях решений

Терминология!

В первой статье этой серии я забыл описать терминологию обучения с учителем и без. Исправляюсь.


Обучение с учителем

Обучение с учителем — это подход к созданию искусственного интеллекта (ИИ), при котором компьютерный алгоритм обучается на входных данных и размеченных выходных данных. Модель обучается до тех пор, пока не сможет обнаруживать основные закономерности и взаимосвязи между входными и размеченными выходными данными. Это позволяет получать более точные результаты при встрече с ранее не виденными данными.

В отличие от обучения с учителем, обучение без учителя использует неразмеченные данные и предназначено для самостоятельного обнаружения закономерностей или сходств.

Алгоритмы, обычно используемые в программах обучения с учителем, включают в себя следующие:

Главное отличие между обучением с учителем и без учителя заключается в том, как обучается алгоритм. При обучении без учителя алгоритму предоставляются неразмеченные данные в качестве обучающего набора. В отличие от обучения с учителем, здесь нет правильных выходных значений. Алгоритм определяет закономерности и сходства в данных, а не связывает их с какими-либо внешними измерениями. Другими словами, алгоритмы могут свободно работать, чтобы узнать больше информации о данных и найти интересные или неожиданные вещи, которые мы не искали. 

Сейчас мы с вами работает с обучением с учителем, а об обучении без учителя узнаем в следующих статьях.


Как работают деревья решений?

Деревья решений используют набор алгоритмов, чтобы принимать решения о разделении узла на два или более узлов подмножества. Создание подузлов увеличивает однородность полученных подузлов. Другими словами, можно сказать, что чистота узла увеличивается относительно целевой переменной. Алгоритм дерева решений разбивает узлы по всем доступным переменным, а затем выбирает разбиение, которое приводит к наиболее однородным подузлам.

Пример дерева решений

Выбор алгоритма основан на типе целевых переменных.

Ниже приведены алгоритмы, используемые в дереве решений:

  1. ID3 — расширение D3
  2. C4.5 — преемник ID3
  3. CART — дерево классификации и регрессии
  4. CHAID — автоматическое обнаружение взаимодействия по хи-квадрат (ЧЭЙД), выполняет многоуровневое разбиение при вычислении деревьев классификации
  5. MARS — сплайны многомерной адаптивной регрессии

В этой статье мы будем создавать дерево решений на основе алгоритма ID3, а другие алгоритмы мы обсудим и применим в следующих статьях этой серии.


Цель дерева решений

Основная цель алгоритма деревьев решений состоит в том, чтобы разделить данные на данные "с примесью" и "чистые" или близкие к узлам. Например, есть корзина с яблоками вперемешку с апельсинами. Когда дерево решений обучится на том, как выглядят яблоки в плане цвета и размера, он поделит фрукты — яблоки в одну корзину, а апельсины в другую.


Алгоритм ID3

ID3 (Iterative Dichotomiser 3) — алгоритм, которые итеративно (повторно) дихотомизирует (делит) объекты на две или более группы на каждом шаге.

Он был разработан Джоном Р. Квинланом. Алгоритм ID3 использует "жадный" подход сверху вниз для построения дерева решений. Подход сверху вниз означает, что он начинает строить дерево сверху, а "жадный" означает, что на каждой итерации мы выбираем лучшую функцию в настоящий момент для создания узла.

Как правило, ID3 используется только для задач классификации с номинальными данными (в основном, данные, которые невозможно измерить).

При этом существует два типа деревьев решений.

  1. Деревья классификации
  2. Деревья регрессии

1. Деревья классификации

Деревья классификации похожи на дерево, которое мы будем изучать в этой статье — у нас есть признаки без непрерывных числовых или упорядоченных значений, которые мы хотим классифицировать.

Деревья классификации классифицируют вещи по категориям.

2. Деревья регрессии

Они строятся с упорядоченными значениями и с непрерывными значениями.

Дерево решений прогнозирует числовые значения.


Шаги алгоритма ID3

1. Начинается с исходного набора данных в качестве корневого узла.

При создании базовой библиотеки мы будем использовать простой набор данных об игре в теннис при определенных погодных условиях. Вот обзор нашего небольшого набора данных (всего 14 строк).

Игра в теннис и набор данных о погоде для дерева решений

Чтобы нарисовать дерево решений с помощью этого алгоритма, нам нужно понять, какие атрибуты обеспечивают максимальную информационную выгоду из всех атрибутов. Я объясню.

Один из этих атрибутов (столбцов) должен быть корневым узлом для начала. Но как решить, какой столбец будет корневым узлом? Здесь мы используем информационную выгоду.

Информационная выгода

Информационная выгода рассчитывает снижение энтропии и измеряет, насколько хорошо данная функция разделяет / классифицирует целевые классы. Признак с наибольшей информационной выгодой выбирается как лучший.

Формула получения информации деревьями решений

Энтропия

Энтропия — мера неопределенности случайной величины, характеризующая примесь в данной выборке.

Формула энтропии:

Формула энтропии дерева решений

Первое, что нам нужно сделать, это найти энтропию всего набора данных, то есть найти энтропию целевых переменных, поскольку все эти столбцы проецируются в целевой столбец PlayTennis.

Столбец целевой переменной для игры в теннис

Напишем немного кода. 

Мы точно знаем, что прежде, чем искать энтропию целевых переменных, нам нужно отметить общее количество размеченных отрицательных значений No и размеченных положительные значения Yes. Эти значения помогут найти вероятности элементов внутри нашего столбца. Чтобы получить такие значения, давайте напишем код — что будет происходить внутри функции энтропии. 

double CDecisionTree::Entropy(int &SampleNumbers[],int total)
 {
    double Entropy = 0;
    double entropy_out =0; //значение энтропии, которое вернет функция
     
     for (int i=0; i<ArraySize(SampleNumbers); i++)
        {                   
              double probability1 = Proba(SampleNumbers[i],total); 
              Entropy += probability1 * log2(probability1);
        }
     
    entropy_out = -Entropy;
    
    return(entropy_out);
 }

Функцию легко понять с первого взгляда, особенно если вы изучили формулу. Но обратите внимание на массив SampleNumbers[]. Образцы — это то, что находится внутри столбца. Образцы могут служить классами. К примеру, в этом целевом столбце наши образцы это Yes и No.

Успешное выполнение функции по столбцу TargetArray даст такой результат:

12:37:48.394    TestScript      There are 5 No
12:37:48.394    TestScript      There are 9 Yes
12:37:48.394    TestScript      There are 2 classes
12:37:48.394    TestScript      "No"  "Yes"
12:37:48.394    TestScript      5     9
12:37:48.394    TestScript      Total contents = 14

У нас есть эти значения, и мы можем продолжить поиск энтропии, используя следующую формулу.

Формула энтропии для деревьев решений

Если внимательно посмотреть на формулу, можно заметить, что логарифм, с которым мы имеем дело, является логарифмом по основанию 2, то есть двоичным логарифмом (посмотрите по ссылке дополнительную информацию). Чтобы найти логарифм по основанию 2, поделим log2 на логарифм значения аргумента.

double CDecisionTree::log2(double value)
 {
   return (log10(value)/log10(2));
 }

Так как база одинаковая, то все хорошо.

Я также написал код функции Proba( ), которая позволяет получить вероятность класса значений. Вот она:

double CDecisionTree::Proba(int number,double total)
 {
    return(number/total);
 }

Слон в комнате. Чтобы найти вероятность элемента в столбце, мы определяем, сколько раз он появился, и делим на общее количество всех элементов в этом столбце. Вы наверняка заметили, что есть 5 элементов со значением No и 9 элементов со значением Yes, поэтому получается так:

вероятность No = 5/14 (общее количество элементов) = 0.357142..

вероятность Yes = 9/14 = 0.6428571...

Наконец, чтобы найти энтропию столбца атрибута/набора данных

     for (int i=0; i<ArraySize(SampleNumbers); i++)
        {                   
              double probability1 = Proba(SampleNumbers[i],total); 
              Entropy += probability1 * log2(probability1);
        }
      entropy_out = -Entropy;
    

Если запустить эту функцию для переменной Target, получим следующее: 

13:37:54.273    TestScript      Proba1 0.35714285714285715
13:37:54.273    TestScript      Proba1 0.6428571428571429
13:37:54.273    TestScript      Entropy of the entire dataset = 0.9402859586706309

Та-дам!

Теперь мы знаем энтропию всего набора данных, которая в основном представляет собой энтропию значений y, а также у нас есть функция для нахождения энтропии. Давайте найдем энтропию каждого столбца в наборе данных.

Итак, теперь у нас есть энтропия всего набора данных. Следующий шаг — найти энтропию членов внутри каждого столбца независимой переменной. Цель нахождения такого рода энтропии в независимых переменных — найти информационную выгоду для каждого столбца данных.

Прежде чем использовать нашу библиотеку для определения энтропии столбца Outlook, давайте посчитаем ее вручную, чтобы получить более четкое представление о том, что делается.

Мы сравниваем столбец Outlook с его целевой переменной.

Столбцы Outlook vs PlayTennis

outlook vs playtennis

В отличие от того, как мы искали энтропию всего набора данных, которая также называется энтропией целевой переменной, чтобы найти энтропию независимой переменной, нужно обратиться к переменной Target, поскольку это наша цель.

Значения в солбце прогноза Outlook 

У нас есть три разных значения: Sunny (солнечно), Overcast (пасмурно) и Rain (дождь). Нужно найти энтропию каждого из этих значений по отношению к их целевой переменной.

Выборка Sunny (положительные и отрицательные выборки Sunny) = [2 положительных (Yes), 3 отрицательных (No)]

Дерево решений Sunny 

Мы нашли количество положительных и отрицательных результатов. Получается, вероятность положительного решения Yes для игры в теннис в солнечный день будет:

вероятность1 = 2(количество раз, когда появилось Yes) / 5 (общее количество солнечных дней)

то есть 2/5 = 0.4

И наоборот

Вероятность того, что тенниса не будет в солнечный день, будет равна 0,6 то есть 3/5 = 0,6

И наконец, энтропия игры в солнечный день будет такой (посмотрим на формулу)

Entropy(Sunny) = - (P1*log2P1 + P2*log2P2)
Entropy(Sunny) = -(0.4*log2 0.4 + 0.6*log2 0.6)

Entropy(Sunny) =  0.97095

Теперь найдем энтропию пасмурной погоды Overcast 

Дерево решений пасмурной энтропии

Выборки в пасмурную погоду.

Положительны[ выборок 4( со значением Yes в столбце target). Отрицательных выборок 0 (со значением No в столбце Target). Эта ситуация является исключением.

Исключения в алгоритме ID3

Когда случается, что есть ноль (0) отрицательных выборок, в то время как есть положительные выборки или наоборот, ноль (0) положительных выборок, и при этом есть отрицательные, энтропия привязана к нулю (0).

Тогда можно считать, что это чистый узел, его не нужно дальше разбивать, так как он имеет гомогенные выборки. Чтобы лучше понять это, мы нарисуем дерево.

Еще одно исключение:

Когда случается, что найдено равное количество положительных и отрицательных выборок, математически энтропия будет равна единице (1).

Единственное исключение, с которым мы должны эффективно справляться, — это когда в выборках есть нулевое значение, потому что ноль может привести к ошибке деления на ноль. Вот новая функция с возможностью обработки таких исключений.

double CDecisionTree::Entropy(int &SampleNumbers[],int total)
 {
    double Entropy = 0;
    double entropy_out =0; //значение энтропии, которое вернет функция
     
     for (int i=0; i<ArraySize(SampleNumbers); i++)
        {       
            if (SampleNumbers[i] == 0) { Entropy = 0; break; } //Исключение
            
              double probability1 = Proba(SampleNumbers[i],total); 
              Entropy += probability1 * log2(probability1);
        }
     
     if (Entropy==0)     entropy_out = 0;  //Обработка исключения
     else                entropy_out = -Entropy;
    
    return(entropy_out);
 }

Наконец, давайте найдем энтропию дождя.

Деревья решений энтропии дождя

Выборки дождя

Есть 3 положительные выборки (со значением Yes в столбце Target).

Есть 2 отрицательные выборки (со значением No в столбце Target).

Вот такой будет энтропия игры в теннис в дождливый день.

Entropy(Rain) = - (P1*log2P1 + P2*log2P2)
Entropy(Rain) = -(0.6*log2 0.6 + 0.4*log2 0.4)

Entropy(Rain) =  0.97095

Вот значения энтропии, которые мы получили из столбца Outlook.

Энтропия из столбца Outlook
Entropy(Sunny) =  0.97095
Entropy(Overcast) = 0
Entropy(Rain) =  0.97095  

Итак, мы посчитали энтропию выборок вручную. Если запустить нашу программу для поиска этих энтропий, результат будет таким:

PD      0       13:47:20.571    TestScript      <<<<<<<<    Parent Entropy  0.94029  A = 0  >>>>>>>> 
FL      0       13:47:20.571    TestScript         <<<<<   C O L U M N  Outlook   >>>>>  
CL      0       13:47:20.571    TestScript           <<   Sunny   >> total > 5
MH      0       13:47:20.571    TestScript      "No"  "Yes"
DM      0       13:47:20.571    TestScript      3 2
CQ      0       13:47:20.571    TestScript      Entropy of Sunny = 0.97095
LD      0       13:47:20.571    TestScript           <<   Overcast   >> total > 4
OI      0       13:47:20.571    TestScript      "No"  "Yes"
MJ      0       13:47:20.571    TestScript      0 4
CM      0       13:47:20.571    TestScript      Entropy of Overcast = 0.00000
JD      0       13:47:20.571    TestScript           <<   Rain   >> total > 5
GN      0       13:47:20.571    TestScript      "No"  "Yes"
JH      0       13:47:20.571    TestScript      2 3
HR      0       13:47:20.571    TestScript      Entropy of Rain = 0.97095

Мы будем использовать эти значения для поиска информационной выгоды, используя формулу, которую мы обсуждали ранее.

Деревья принятия решений и информационная выгода

Теперь давайте посмотрим, как найти энтропию вручную, чтобы стало понятнее, что же происходит за закрытыми дверями.

Информационная выгода (Information Gainб IG) = Энтропия всего набора данных - Сумма произведений вероятности выборки и ее энтропии.

IG = E(dataset) - ( Prob(sunny) * E(sunny) + Prob(Overcast)*E(Overcast) + Prob(Rain)*E(Rain) )

IG = 0.9402 - ( 5/14 * (0.97095) + 4/14 * (0) + 5/14(0.97095) )

IG = 0.2467 (это информационная выгода столбца прогноза Outlook)

Когда мы преобразуем формулу в код, получим следующее:

double CDecisionTree::InformationGain(double parent_entropy, double &EntropyArr[], int &ClassNumbers[], int rows_)
 {
    double IG = 0;
    
    for (int i=0; i<ArraySize(EntropyArr); i++)
      {  
        double prob = ClassNumbers[i]/double(rows_); 
        IG += prob * EntropyArr[i];
      }
     
     return(parent_entropy - IG);
 }

Вызов функции

    if (m_debug)  printf("<<<<<<  Column Information Gain %.5f >>>>>> \n",IGArr[i]);

Результат

PF      0       13:47:20.571    TestScript      <<<<<<  Column Information Gain 0.24675 >>>>>>

Теперь нужно повторить процесс для всех столбцов и найти их информационную выгоду. Результат будет таким: 

RH      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Default Parent Entropy 0.9402859586706309
PD      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<<<    Parent Entropy  0.94029  A = 0  >>>>>>>> 
FL      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Outlook   >>>>>  
CL      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Sunny   >> total > 5
MH      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
DM      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  3 2
CQ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Sunny = 0.97095
LD      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Overcast   >> total > 4
OI      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
MJ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  0 4
CM      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Overcast = 0.00000
JD      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Rain   >> total > 5
GN      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
JH      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  2 3
HR      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Rain = 0.97095
PF      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.24675 >>>>>> 
QP      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  
KH      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Temp   >>>>>  
PR      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Hot   >> total > 4
QF      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
OS      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  2 2
NK      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Hot = 1.00000
GO      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Mild   >> total > 6
OD      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
KQ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  2 4
GJ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Mild = 0.91830
HQ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Cool   >> total > 4
OJ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
OO      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  1 3
IH      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Cool = 0.81128
OR      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.02922 >>>>>> 
ID      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  
HL      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Humidity   >>>>>  
FH      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   High   >> total > 7
KM      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
HF      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  4 3
GQ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of High = 0.98523
QK      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Normal   >> total > 7
GR      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
DD      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  1 6
OF      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Normal = 0.59167
EJ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.15184 >>>>>> 
EL      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  
GE      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Wind   >>>>>  
IQ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Weak   >> total > 8
GE      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
EO      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  2 6
LI      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Weak = 0.81128
FS      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Strong   >> total > 6
CK      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
ML      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  3 3
HO      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Strong = 1.00000
LE      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.04813 >>>>>> 
IE      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  


После того, как мы получили информационную выгоду для всех столбцов, перейдем к построению дерева решений. Но как?

Цель этого начального процесса состояла в том, чтобы найти информационную выгоду для всех столбцов, чтобы можно было решить, какой столбец будет корневым узлом. Столбец с информационной выгодой больше, чем во всех других, станет корневым узлом. В этом случае столбец прогноза Outlook имеет максимальную информационную выгоду, поэтому он и станет корневым узлом нашего дерева решений. Давайте теперь построим это дерево.

Первое разделение дерева решений

Эту информацию о прогнозе дает библиотека при запуске тестового скрипта. Скрипт прикреплен в конце статьи, много информации выводится в режиме отладки библиотеки, который используется по умолчанию.

Мы получили информационную выгоду, затем сохранили в массиве значений double, в котором хранятся все данные о выгоде. В конечном итоге максимальное значение внутри массива и будет целевым значением.

         //--- Поиск информационной выгоды
                        
                        ArrayResize(IGArr,i+1); //информационная выгода по количеству столбцов
                        
                        IGArr[i] = InformationGain(P_EntropyArr[A],EntropyArr,ClassNumbers,rows);
                        
                        max_gain = ArrayMaximum(IGArr);
Результат вызова будет таким 
QR      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Parent Noce will be Outlook with IG = 0.24675
IK      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  Parent Entropy Array and Class Numbers
NL      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny"    "Overcast" "Rain"    
NH      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  0.9710 0.0000 0.9710
FR      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  5 4 5

Немного дополнительный пояснений к дереву, который мы создали к данному моменту.

Объяснения дерева решений

Это был первый, но очень важный шаг, на котором мы находили корневой узел и разбивали этот корневой узел на ветви и листья. Мы будем продолжать разбивать данные до тех пор, пока не останется ничего для разбивания. Здесь продолжим процесс разделения ветки со значением Sunny и ветки со значением Rain.

Столбец Overcast состоит из однородных значений (он чистый), поэтому мы говорим, что он полностью классифицирован. В дереве решений такое состояние называется листом. Оно не будет генерировать ветки.

Но прежде, чем пойдем дальше с разделением данных, нужно сделать несколько важных шагов с текущим набором данных, который у нас есть.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСТАВШЕЙСЯ МАТРИЦЫ НАБОРА ДАННЫХ

Нам нужно классифицировать оставшуюся матрицу набора данных, чтобы расположить строки с одинаковыми значениями в порядке возрастания. Это будет полезно для создания ветвей и листьев с однородным содержимым (как раз то, к чему мы стремимся).

void CDecisionTree::MatrixClassify(string &dataArr[],string &Classes[], int cols)
 {
   string ClassifiedArr[];
   ArrayResize(ClassifiedArr,ArraySize(dataArr));
   
   int fill_start = 0, fill_ends = 0;
   int index = 0;
   for (int i = 0; i<ArraySize(Classes); i++)
     {
      int start = 0;  int curr_col = 0;
      for (int j = 0; j<ArraySize(dataArr); j++)
        { 
          curr_col++;
          
            if (Classes[i] == dataArr[j])
              {
                //printf("Classes[%d] = %s dataArr[%d] = %s ",i,Classes[i],j,dataArr[j]);
                
                 if (curr_col == 1) 
                     fill_start =  j;
                 else
                   {
                      if (j>curr_col)
                        fill_start = j - (curr_col-1);
                      else fill_start = (curr_col-1) - j;
                          
                      fill_start  = fill_start;
                      //Print("j ",j," j-currcol ",j-(curr_col-1)," curr_col ",curr_col," columns ",cols," fill start ",fill_start );
                      
                   }
                 
                 fill_ends = fill_start + cols; 
                 
                 //printf("fillstart %d fillends %d j index = %d i = %d ",fill_start,fill_ends,j,i);
//---
                  //if (ArraySize(ClassifiedArr) >= ArraySize(dataArr)) break;
                  //Print("ArraySize Classified Arr ",ArraySize(ClassifiedArr)," dataArr size ",ArraySize(dataArr)," i ",i);
                  
                  
                  for (int k=fill_start; k<fill_ends; k++)
                    {
                      index++;
                      //printf(" k %d index %d",k,index);
                      //printf("dataArr[%d] = %s index = %d",k,dataArr[k],index-1);
                      ClassifiedArr[index-1] = dataArr[k];
                    }
                    
                if (index >= ArraySize(dataArr)) break; //если случится, можем получить бесконечный цикл
              }
              
          if (curr_col == cols) curr_col = 0;
        } 
         
      if (index >= ArraySize(dataArr)) break; //если случится, можем получить бесконечный цикл
     }
     
    ArrayCopy(dataArr,ClassifiedArr);
    ArrayFree(ClassifiedArr);
 }

Почему так много кода закомментировано? Библиотека все еще нуждается в доработках, а комментарии нужны для отладки. Поиграйтесь с ними.

Вызываем функцию, выводим результат, получаем следующее:

JG      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  Classified matrix dataset
KL      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Outlook"     "Temp"        "Humidity"    "Wind"        "PlayTennis "
GS      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  [ 
QF      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny" "Hot"   "High"  "Weak"  "No"   
DN      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny"  "Hot"    "High"   "Strong" "No"    
JF      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny" "Mild"  "High"  "Weak"  "No"   
ND      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny"  "Cool"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
PN      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny"  "Mild"   "Normal" "Strong" "Yes"   
EH      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Overcast" "Hot"      "High"     "Weak"     "Yes"     
MH      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Overcast" "Cool"     "Normal"   "Strong"   "Yes"     
MN      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Overcast" "Mild"     "High"     "Strong"   "Yes"     
DN      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Overcast" "Hot"      "Normal"   "Weak"     "Yes"     
MG      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain" "Mild" "High" "Weak" "Yes" 
QO      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain"   "Cool"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
LN      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain"   "Cool"   "Normal" "Strong" "No"    
LE      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain"   "Mild"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
FE      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain"   "Mild"   "High"   "Strong" "No"    
GS      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  ] 
DH      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  columns = 5 rows = 70

Функция работает как по волшебству.

Переходим к следующему важному шагу. 

УДАЛЕНИЕ КОНЕЧНЫХ УЗЛОВ (ЛИСТЬЕВ) ИЗ НАБОРА ДАННЫХ

Перед следующей итерацией всего процесса очень важно удалить конечные узлы (листья), поскольку они не будут создавать никаких ветвей. Логично, не так ли? Кстати, они являются узлами "чистых" значений.

Удаляем все строки со значением листа Leaf Node. В нашем случае удаляем все строки с пасмурной погодой Overcast.

    //--- ищем, есть ли в массиве нулевая энтропия
         
            int zero_entropy_index = 0;
            bool zero_entropy = false;
            for (int e=0; e<ArraySize(P_EntropyArr); e++)
              if (P_EntropyArr[e] == 0) { zero_entropy = true; zero_entropy_index=e; break; }
            
            if (zero_entropy) //если найден ноль в массиве энтропий
              {
                MatrixRemoveRow(m_dataset,p_Classes[zero_entropy_index],cols);    
               
                rows_total = ArraySize(m_dataset); //новое общее количество строк из массива   
                 if (m_debug)
                  {
                    printf("%s is A LEAF NODE its Rows have been removed from the dataset remaining Dataset is ..",p_Classes[zero_entropy_index]);
                    ArrayPrint(DataColumnNames);
                    MatrixPrint(m_dataset,cols,rows_total);
                  }
                
                //также удаляем энтропию из массива и ее информацию везде из родительского узла, который будем строить далее
                
                ArrayRemove(P_EntropyArr,zero_entropy_index,1);
                ArrayRemove(p_Classes,zero_entropy_index,1);
                ArrayRemove(p_ClassNumbers,zero_entropy_index,1);
              }
            
            if (m_debug)  
             Print("rows total ",rows_total," ",p_Classes[zero_entropy_index]," ",p_ClassNumbers[zero_entropy_index]);
            
            

После выполнения этого кода получим такой результат:

NQ      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  Overcast is A LEAF NODE its Rows have been removed from the dataset remaining Dataset is ..
GP      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Outlook"     "Temp"        "Humidity"    "Wind"        "PlayTennis "
KG      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  [ 
FS      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny" "Hot"   "High"  "Weak"  "No"   
GK      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny"  "Hot"    "High"   "Strong" "No"    
EI      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny" "Mild"  "High"  "Weak"  "No"   
IP      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny"  "Cool"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
KK      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny"  "Mild"   "Normal" "Strong" "Yes"   
JK      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain" "Mild" "High" "Weak" "Yes" 
FL      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain"   "Cool"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
GK      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain"   "Cool"   "Normal" "Strong" "No"    
OI      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain"   "Mild"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
IQ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain"   "Mild"   "High"   "Strong" "No"    
LG      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  ] 
IL      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  columns = 5 rows = 50
HE      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  rows total 50 Rain 5

Та-дам!

Последний, но не менее важный процесс на этом этапе:

УДАЛЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО ИЛИ КОРНЕВОГО УЗЛА ИЗ НАБОРА ДАННЫХ

Поскольку мы уже определили его как корневой узел и нарисовали его в нашем дереве, больше он не нужен для нашего набора данных. В наборе данных должны остаться только неклассифицированные значения.

//---    УДАЛЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО/КОРНЕВОГО УЗЛА ИЗ НАБОРА ДАННЫХ

            MatrixRemoveColumn(m_dataset,max_gain,cols);
         
         // После удаления столбцов присваиваем новые значения этим глобальным переменным
         
            cols = cols-1;   // удаляем столбец, который был удален
            rows_total = rows_total - single_rowstotal; //убираем размер строк в один столбец
            
         // также удаляем столбец из массива с именами столбцов 
            ArrayRemove(DataColumnNames,max_gain,1);

//---

            printf("Column %d removed from the Matrix, The remaining dataset is",max_gain+1);
            ArrayPrint(DataColumnNames);
            MatrixPrint(m_dataset,cols,rows_total);

Результат этого блока кода будет таким: 

OM      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Column 1 removed from the Matrix, The remaining dataset is
ON      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Temp"        "Humidity"    "Wind"        "PlayTennis "
HF      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  [ 
CR      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"  "High" "Weak" "No"  
JE      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"    "High"   "Strong" "No"    
JR      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "High" "Weak" "No"  
NG      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
JI      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Normal" "Strong" "Yes"   
PR      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "High" "Weak" "Yes" 
JJ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
QQ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Normal" "Strong" "No"    
OG      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
KD      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "High"   "Strong" "No"    
DR      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  ]

Та-дам!

Причина, по которой мы смогли с такой уверенностью оставить некоторые части набора данных, заключается в том, что библиотека рисует дерево, которое оставляет подсказки относительно того, куда идет набор данных. К текущему моменту у нас получилось вот такое дерево.

Текстовый файл дерева решений

Выглядит некрасиво, но этого достаточно для демонстрации. Мы попробуем создать его с помощью HTML в следующей серии статей — помогите мне с этим. Ссылка на мой репозиторий GitHub ниже. Сейчас же закончим начатое, опишем оставшийся процесс сборки дерева. Вот что будет выводиться в лог, когда мы будем повторять процесс снова и снова до тех пор, пока не останется ничего для разбивки.

HI      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Final Parent Entropy Array and Class Numbers
RK      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny" "Rain" 
CL      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  0.9710 0.9710
CE      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  5 5
EH      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<<<    Parent Entropy  0.97095  A = 1  >>>>>>>> 
OF      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Temp   >>>>>  
RP      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Hot   >> total > 2
MD      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
MQ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  2 0
QE      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Hot = 0.00000
FQ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Mild   >> total > 5
KJ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
NO      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  2 3
DH      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Mild = 0.97095
IS      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Cool   >> total > 3
KH      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
LM      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  1 2
FN      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Cool = 0.91830
KD      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.20999 >>>>>> 
EF      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  
DJ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Humidity   >>>>>  
HJ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)       <<   High   >> total > 5
OS      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
FD      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  4 1
NG      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of High = 0.72193
KM      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Normal   >> total > 5
CP      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
JR      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  1 4
MD      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Normal = 0.72193
EL      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.24902 >>>>>> 
IN      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  
CS      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Wind   >>>>>  
OS      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Weak   >> total > 6
CK      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
GM      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  2 4
OO      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Weak = 0.91830
HE      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Strong   >> total > 4
GI      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
OJ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  3 1
EM      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Strong = 0.81128
PG      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.09546 >>>>>> 
EG      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  
HK      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Parent Noce will be Humidity with IG = 0.24902
OI      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Parent Entropy Array and Class Numbers
JO      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "High"   "Normal" "Cool"  
QJ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  0.7219 0.7219 0.9183
QO      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  5 5 3
PJ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Classified matrix dataset
NM      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Temp"        "Humidity"    "Wind"        "PlayTennis "
EF      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  [ 
FM      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"  "High" "Weak" "No"  
OD      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"    "High"   "Strong" "No"    
GR      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "High" "Weak" "No"  
QG      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "High" "Weak" "Yes" 
JD      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "High"   "Strong" "No"    
KS      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
OJ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Normal" "Strong" "Yes"   
CL      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
LJ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Normal" "Strong" "No"    
NH      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
ER      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  ] 
LI      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  columns = 4 rows = 40
CQ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  rows total 36 High 5
GH      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Column 2 removed from the Matrix, The remaining dataset is
MP      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Temp"        "Wind"        "PlayTennis "
QG      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  [ 
LL      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"  "Weak" "No"  
OE      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"    "Strong" "No"    
QQ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "No"  
QE      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "Yes" 
LQ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Strong" "No"    
HE      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool" "Weak" "Yes" 
RM      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Strong" "Yes"   
PF      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool" "Weak" "Yes" 
MR      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Strong" "No"    
IF      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "Yes" 
EN      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  ] 
ME      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  columns = 3 rows = 22
ER      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Final Parent Entropy Array and Class Numbers
HK      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "High"   "Normal" "Cool"  
CQ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  0.7219 0.7219 0.9183
OK      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  5 5 3
NS      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<<<    Parent Entropy  0.91830  A = 2  >>>>>>>> 
JM      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Temp   >>>>>  
CG      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Hot   >> total > 2
DM      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
LF      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  2 0
HN      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Hot = 0.00000
OJ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Mild   >> total > 5
JS      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
GD      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  2 3
QG      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Mild = 0.97095
LL      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Cool   >> total > 3
JQ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
IR      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  1 2
OE      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Cool = 0.91830
RO      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.15733 >>>>>> 
PO      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  
JS      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Wind   >>>>>  
JR      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Weak   >> total > 6
NH      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
JM      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  2 4
JL      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Weak = 0.91830
QD      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Strong   >> total > 4
JN      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
JK      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  3 1
DM      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Strong = 0.81128
JF      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.04281 >>>>>> 
DG      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  
LI      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Parent Noce will be Temp with IG = 0.15733
LH      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  Parent Entropy Array and Class Numbers
GR      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"  "Mild" "Cool"
CD      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  0.0000 0.9710 0.9183
GN      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  2 5 3
CK      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  Classified matrix dataset
RL      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Temp"        "Wind"        "PlayTennis "
NK      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  [ 
CQ      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"  "Weak" "No"  
LI      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"    "Strong" "No"    
JM      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "No"  
NI      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "Yes" 
CL      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Strong" "No"    
KI      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Strong" "Yes"   
LR      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "Yes" 
KJ      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool" "Weak" "Yes" 
IQ      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool" "Weak" "Yes" 
DE      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Strong" "No"    
NR      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  ] 
OI      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  columns = 3 rows = 30
OO      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  Hot is A LEAF NODE its Rows have been removed from the dataset remaining Dataset is ..
HL      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Temp"        "Wind"        "PlayTennis "
DJ      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  [ 
DL      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "No"  
LH      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "Yes" 
QL      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Strong" "No"    
MH      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Strong" "Yes"   
RQ      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "Yes" 
MI      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool" "Weak" "Yes" 
KQ      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool" "Weak" "Yes" 
FD      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Strong" "No"    
HQ      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  ] 
NN      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  columns = 3 rows = 24
IF      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  rows total 24 Mild 5
CO      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  Column 1 removed from the Matrix, The remaining dataset is
DM      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Wind"        "PlayTennis "
PD      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  [ 
LN      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Weak" "No"  
JI      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Weak" "Yes" 
EL      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Strong" "No"    
GO      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Strong" "Yes"   
JG      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Weak" "Yes" 
JN      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Weak" "Yes" 
JE      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Weak" "Yes" 
EP      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Strong" "No"    
HK      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  ] 
PP      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  columns = 2 rows = 10
HG      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  Final Parent Entropy Array and Class Numbers
FQ      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Cool"
OF      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  0.9710 0.9183
IO      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  5 3


Ниже показана функция, строящая дерево. Эта часть кода мне показалась довольно сложной и непонятной, несмотря на то, что при расчете вручную процесс казался довольно простым. Поэтому я решил подробно разобрать его в деталях.


void CDecisionTree::BuildTree(void)
 {   
    int ClassNumbers[];
    
    int max_gain = 0;
    double IGArr[]; 
    //double parent_entropy = Entropy(p_ClassNumbers,single_rowstotal);
    
    string p_Classes[];     //родительские классы
    double P_EntropyArr[];  //родительская энтропия
    int p_ClassNumbers[]; //номера классов родителя / переменной Target
    
    GetClasses(TargetArr,m_DatasetClasses,p_ClassNumbers);
    
    ArrayResize(P_EntropyArr,1);
    P_EntropyArr[0] = Entropy(p_ClassNumbers,single_rowstotal);

//--- временные одноразовые массивы для информации о родительском узле

   string TempP_Classes[];
   double TempP_EntropyArr[];
   int    TempP_ClassNumbers[];
   
//---

    if (m_debug) Print("Default Parent Entropy ",P_EntropyArr[0]);
   
    int cols = m_colschosen; 
     
        
      for (int A =0; A<ArraySize(P_EntropyArr); A++)  
        {
           printf("<<<<<<<<    Parent Entropy  %.5f  A = %d  >>>>>>>> ",P_EntropyArr[A],A);
           
           
             for (int i=0; i<cols-1; i++) //вычитаем единицу, чтобы удалить независимую переменную
               {
                  int rows = ArraySize(m_dataset)/cols;
                    
                    string Arr[]; //массив для текущего столбца
                    string ArrTarg[]; //массив для текущего target
                    
                    ArrayResize(Arr,rows);
                    ArrayResize(ArrTarg,rows);
                    
                       printf("   <<<<<   C O L U M N  %s   >>>>>  ",DataColumnNames[i]);
                       int index_target=cols-1;
                       for (int j=0; j<rows; j++) //получаем данные столбца и целевого столбца
                          {
                              int index = i+j * cols;
                              //Print("index ",index);
                              Arr[j] = m_dataset[index];
         
                              //printf("ArrTarg[%d] = %s m_dataset[%d] =%s ",j,ArrTarg[j],index_target,m_dataset[index_target]);
                              ArrTarg[j] = m_dataset[index_target];
                              
                              //printf("Arr[%d] = %s ArrTarg[%d] = %s ",j,Arr[j],j,ArrTarg[j]); 
                              
                              index_target += cols; //последний индекс всех столбцов
                          }  
           
         //--- найдем энтропию
                        
                     //Функция для нахождения энтропии выборок в заданном столбце внутри цикла
                        //затем сохраняем все энтропии водном массиве
                
                        
         //--- Поиск информационной выгоды
                  
                        //Функция для нахождения информационной выгоды на основе массива энтропии выше

         //---

                        if (i == max_gain)
                         { 
                          //Получаем максимальную информационную выгоду из всех выгод во всех столбцах, затем 
                        //сохраняем ее в родительской информационной выгоде
                         }
                  
         //---
                  
                  ZeroMemory(ClassNumbers);
                  ZeroMemory(SamplesNumbers);
                  
               }
               
         //---- получим родительскую Энтропию, класс и номера классов
               // здесь мы сохраняем полученный родительский класс из значений информационной выгоды, затем сохраняем их в родительском массиве
                  ArrayCopy(p_Classes,TempP_Classes);
                  ArrayCopy(P_EntropyArr,TempP_EntropyArr);
                  ArrayCopy(p_ClassNumbers,TempP_ClassNumbers);
               
         //---
         
            string Node[1]; 
            Node[0] = DataColumnNames[max_gain];
            
            if (m_debug)
            printf("Parent Node will be %s with IG = %.5f",Node[0],IGArr[max_gain]);
            
            if (A == 0)
             DrawTree(Node,"parent",A);

             DrawTree(p_Classes,"child",A);
            
       
            
         //---  CLASSIFY THE MATRIX
         MatrixClassify(m_dataset,p_Classes,cols);
         
          
         //--- Ищем, есть ли нулевая энтропия в массиве, если есть удаляем ее данные из набора данных
                 

            if (P_EntropyArr[e] == 0) { zero_entropy = true; zero_entropy_index=e; break; }
            
            if (zero_entropy) //если найден ноль в массиве энтропий
              {
                MatrixRemoveRow(m_dataset,p_Classes[zero_entropy_index],cols);    
               
                rows_total = ArraySize(m_dataset); //новое общее количество строк из массива   
           
                
                //также удаляем энтропию из массива и ее информацию везде из родительского узла, который будем строить далее
                
                ArrayRemove(P_EntropyArr,zero_entropy_index,1);
                ArrayRemove(p_Classes,zero_entropy_index,1);
                ArrayRemove(p_ClassNumbers,zero_entropy_index,1);
              }
            
            if (m_debug)  
             Print("rows total ",rows_total," ",p_Classes[zero_entropy_index]," ",p_ClassNumbers[zero_entropy_index]);
            
//---    УДАЛЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО/КОРНЕВОГО УЗЛА ИЗ НАБОРА ДАННЫХ

            MatrixRemoveColumn(m_dataset,max_gain,cols);
         
         // После удаления столбцов присваиваем новые значения этим глобальным переменным
         
            cols = cols-1;   // удаляем столбец, который был удален
            rows_total = rows_total - single_rowstotal; //убираем размер строк в один столбец
            
         // также удаляем столбец из массива с именами столбцов 
            ArrayRemove(DataColumnNames,max_gain,1);

            
//---

         
      }

      
 }


Заключение

Мы с вами разобрали основные вычисления, связанные с деревьями классификации. Это слишком сложная и длинная тема, чтобы ее можно было описать в одной статье. Надеюсь, я закончу ее в следующей статье или двух. Хотя в библиотеке уже есть почти все, что нужно, чтобы начать строить алгоритмы дерева решений и на их основе решать торговые задачи.

Спасибо за чтение! Вот ссылка на мой гитхаб: https://github.com/MegaJoctan/DecisionTree-Classification-tree-MQL5.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/11061

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Omega J Msigwa
Omega J Msigwa
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    Fatemeh Haji Mahmoudian
    Fatemeh Haji Mahmoudian | 1 июл. 2022 в 22:37

    Здравствуйте, господин Омега,

    Большое спасибо за решение проблемы ID3. Оно очень полезно для меня. Однако я предоставил и приложил лист excel по этому поводу, который, я думаю, понятен для вашего объяснения.

    Еще раз большое спасибо,

    Ф.Махмудян

    Omega J Msigwa
    Omega J Msigwa | 2 июл. 2022 в 15:50
    Fatemeh Haji Mahmoudian #:

    Здравствуйте, мистер Омега,

    Большое спасибо за решение проблемы ID3. Оно очень полезно для меня. Однако я предоставил и приложил лист excel по этому поводу, который, я думаю, понятен для вашего объяснения.

    Еще раз большое спасибо,

    Ф.Махмудян

    Большое спасибо, я все еще пытаюсь понять, как позволить скрипту самому рисовать дерево

    Fatemeh Haji Mahmoudian
    Fatemeh Haji Mahmoudian | 4 июл. 2022 в 15:03
    Omega J Msigwa #:

    many thanks to it, I'm still trying to figure out how to let the script draw the tree itself

    Это было бы здорово!

    Большое спасибо

    Maxim Kuznetsov
    Maxim Kuznetsov | 16 авг. 2022 в 12:47

    А кстати вот да, чего все упёрлись в MO, АИ и DeepLearning.. Есть же хорошо забытое старое, про которое напомнил топик-стартер. Есть же экспертные системы и всякие взвешенные оценки. Конечно методам лет по 30-50, не модно, но они придерживаются физичной модели и причинно-следственных связей и их результаты интерпретируемы. НАДО КОПНУТЬ ТУДА

    это единственная штука которая потенциально может быть фильтром уже рассчитанных сигналов. Прочие методы в этом направлении обо@$лись

    [Удален] | 16 авг. 2022 в 17:45
    Maxim Kuznetsov #:

    А кстати вот да, чего все упёрлись в MO, АИ и DeepLearning.. Есть же хорошо забытое старое, про которое напомнил топик-стартер. Есть же экспертные системы и всякие взвешенные оценки. Конечно методам лет по 30-50, не модно, но они придерживаются физичной модели и причинно-следственных связей и их результаты интерпретируемы. НАДО КОПНУТЬ ТУДА

    это единственная штука которая потенциально может быть фильтром уже рассчитанных сигналов. Прочие методы в этом направлении обо@$лись

    Вообще-то это базовый алгоритм, входящий в состав более сложных, основанных на деревьях ) и самый переобучающийся.
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