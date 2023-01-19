MetaTrader 5 / Trading
Scienza dei Dati e Apprendimento Automatico (Parte 05): Alberi Decisionali

Scienza dei Dati e Apprendimento Automatico (Parte 05): Alberi Decisionali

Omega J Msigwa
Omega J Msigwa

Cos'è un Albero Decisionale?

Un albero decisionale è un tipo di tecnica di Apprendimento Automatico supervisionata utilizzata per classificare o fare previsioni in base a come è stato risposto ad una precedente serie di domande. Un modello è una forma di apprendimento supervisionato, il che significa che il modello viene addestrato e testato su un set di dati che contiene la categorizzazione desiderata.

L'albero decisionale potrebbe non fornire sempre risposte o decisioni chiare, invece potrebbe presentare le opzioni in modo che un analista esperto possa prendere una decisione informata per conto proprio. Gli alberi decisionali imitano il modo in cui noi umani pensiamo, quindi è generalmente facile per il data scientist comprendere e interpretare i risultati.

Immagine dell'articolo degli alberi decisionali

Avviso sulla terminologia!

Ho dimenticato di descrivere la terminologia dell'apprendimento supervisionato e non supervisionato nel mio primo articolo di questa serie, quindi eccolo qui.


Apprendimento Supervisionato

L'apprendimento supervisionato è un approccio alla creazione di intelligenza artificiale (AI), in cui un algoritmo informatico viene addestrato sui dati di input etichettati per un particolare output. Il modello viene addestrato fino a quando non è in grado di rilevare gli schemi e le relazioni sottostanti tra i dati di input e le etichette di output, consentendogli di produrre risultati accurati se presentati con dati mai visti prima.

Contrariamente all'apprendimento supervisionato, in questo approccio l'algoritmo viene presentato con dati non etichettati e progettato per rilevare modelli o somiglianze da solo.

Gli algoritmi comunemente usati nei programmi di apprendimento supervisionato includono quanto segue:

La principale differenza tra apprendimento supervisionato e non supervisionato sta nel modo in cui l'algoritmo apprende. Nell'apprendimento non supervisionato, all'algoritmo vengono forniti dati non etichettati come set di addestramento. A differenza dell'apprendimento supervisionato, non ci sono valori di output corretti; l'algoritmo determina modelli e somiglianze all'interno dei dati anziché metterli in relazione con alcune misurazioni esterne, in altre parole, gli algoritmi possono funzionare liberamente per apprendere di più sui dati e trovare cose interessanti o inaspettate che gli esseri umani non stavano cercando. 

Attualmente siamo sull'apprendimento supervisionato , impareremo a conoscere l'apprendimento non supervisionato nei prossimi articoli.


Come funzionano gli alberi decisionali?

Gli alberi decisionali utilizzano molteplici algoritmi per decidere di dividere un nodo in due o più sottogruppi di nodi. La creazione di sottonodi aumenta l'omogeneità dei sottonodi risultanti. In altre parole, possiamo dire che la purezza del nodo aumenta rispetto alla variabile target. L'algoritmo dell'albero decisionale suddivide i nodi su tutte le variabili disponibili e poi seleziona la suddivisione che risulta nei sottonodi più omogenei.

esempio di albero decisionale

La selezione dell'algoritmo si basa sul tipo di variabili target.

Di seguito sono riportati gli Algoritmi utilizzati nell'Albero Decisionale:

  1. ID3 > Estensione di D3
  2. C4.5 > Successore di ID3
  3. CART > Albero di classificazione e regressione
  4. CHAID > Rilevamento Automatico dell'Interazione Chi-quadrato, esegue divisioni multi livello durante il calcolo degli alberi di classificazione
  5. MARS > Spline di Regressione Adattiva Multivariata

In questo articolo creerò un albero decisionale basato sull'algoritmo ID3, discuteremo e utilizzeremo gli altri algoritmi nei prossimi articoli di questa serie.


L'obiettivo dell'albero decisionale

L'obiettivo principale dell'algoritmo degli alberi decisionali è separare i dati con impurità in nodi puri o vicini, ad esempio, c'è un cesto con le mele mescolate con le arance e l'albero decisionale quando viene addestrato su come appaiono le mele in termini del loro colore e dimensione, separerà le mele e le arance nei propri panieri.


Algoritmo ID3

ID3 sta per Iterative Dichotomiser 3 ed è chiamato così perché l'algoritmo iterativamente (ripetutamente) dicotomizza (divide) le caratteristiche in due o più gruppi ad ogni passaggio.

Inventato da Ross Quinlan, ID3 utilizza un approccio top-down greedy per costruire un albero decisionale. In parole semplici, l'approccio top-down greedy significa che inizia a costruire l'albero dall'alto e l'approccio greedy significa che ad ogni iterazione selezioniamo la caratteristica migliore in questo momento per creare un nodo.

Generalmente, ID3 viene utilizzato solo per problemi di classificazione con dati nominali (in pratica, dati che non possono essere misurati).

Detto questo, esistono due tipi di alberi decisionali.

  1. Alberi di Classificazione
  2. Alberi di Regressione

01: Alberi di Classificazione

Gli alberi di classificazione sono proprio come l'albero che stiamo per imparare in questo articolo, dove abbiamo caratteristiche senza valori numerici continui o ordinati, che vogliamo classificare.

Gli alberi di classificazione classificano le cose in categorie.

02: Alberi di Regressione

Questi sono costruiti con valori ordinati e con valori continui.

L’Albero Decisionale prevede valori numerici.


Passaggi nell'algoritmo ID3

01: Inizia con il set di dati originale come nodo radice.

Per costruire la libreria di base, utilizzeremo il semplice set di dati per giocare a tennis in determinate condizioni meteorologiche, ecco la nostra panoramica del set di dati, questo è un piccolo set di dati (solo 14 righe).

giocando a tennis rispetto al set di dati meteorologici per l'albero decisionale

Per disegnare un albero decisionale utilizzando questo algoritmo dobbiamo capire quali attributi forniscono il maggior guadagno di informazioni tra tutti gli attributi, lasciami spiegare.

Uno di questi attributi (colonne) deve essere un nodo radice per cominciare , ma come si decide quale colonna deve essere un nodo radice? Qui è dove usiamo il guadagno di informazioni.

Guadagno di informazioni

Il guadagno di informazioni calcola la riduzione dell'entropia e misura la capacità di una determinata caratteristica di separare o classificare le classi target. La funzione con il maggior guadagno di informazioni viene selezionata come la migliore.

alberi di decisione formula di guadagno di informazioni

Entropia

L’entropia è la misura dell'incertezza di una variabile casuale, caratterizza l'impurità nel campione dato.

La formula dell'entropia è:

Formula dell'entropia dell'albero decisionale

La prima cosa che dobbiamo fare è trovare l'entropia dell'intero set di dati, con ciò significa trovare l'entropia delle variabili target poiché tutte queste colonne sono proiettate sulla colonna target PlayTennis.

Gioca a tennis colonna variabile target

Scriviamo un po' di codice, 

sappiamo per certo che prima di poter trovare l'entropia delle nostre variabili target dobbiamo avere il numero totale di valori negativi contrassegnati con No e valori positivi contrassegnati con , questi valori potrebbero aiutarci a ottenere le probabilità degli elementi all'interno della nostra colonna per ottenere tale valori scriviamo il codice per fare una cosa del genere all'interno di Entropy Function 

double CDecisionTree::Entropy(int &SampleNumbers[],int total)
 {
    double Entropy = 0;
    double entropy_out =0; //the value of entropy that will be returned
     
     for (int i=0; i<ArraySize(SampleNumbers); i++)
        {                   
              double probability1 = Proba(SampleNumbers[i],total); 
              Entropy += probability1 * log2(probability1);
        }
     
    entropy_out = -Entropy;
    
    return(entropy_out);
 }

La funzione è facile da capire a colpo d'occhio soprattutto se hai letto la formula, ma presta attenzione all'Array SampleNumbers[]. I campioni sono ciò che è l'interno della colonna, possiamo anche fare riferimento a campioni come classi per esempio in questa colonna target i nostri campioni sono e NO.

L'esecuzione corretta della funzione sulla colonna TargetArray risulterà in

12:37:48.394    TestScript      There are 5 No
12:37:48.394    TestScript      There are 9 Yes
12:37:48.394    TestScript      There are 2 classes
12:37:48.394    TestScript      "No"  "Yes"
12:37:48.394    TestScript      5     9
12:37:48.394    TestScript      Total contents = 14

Ora che abbiamo questi numeri procediamo a trovare l'entropia utilizzando questa nostra formula

Formula dell'entropia per alberi decisionali

se presti attenzione alla formula, noterai che il logaritmo con cui abbiamo a che fare qui è quello della base 2, che è il logaritmo binario (leggi per maggiori informazioni) per trovare il log in base 2 dividiamo il log2 per il log del valore dell'argomento.

double CDecisionTree::log2(double value)
 {
   return (log10(value)/log10(2));
 }

Poiché la base è la stessa, va tutto bene.

Ho anche codificato una funzione Proba() in modo da aiutarci a ottenere la probabilità di una classe di valori, eccola qui.

double CDecisionTree::Proba(int number,double total)
 {
    return(number/total);
 }

Elefante nella stanza. Per trovare la probabilità di un elemento nella nostra colonna troviamo quante volte è apparso diviso per il numero totale di tutti gli elementi in quella colonna, potresti aver notato che ci sono 5 elementi che sono No e 9 elementi che sono quindi,

le probabilità di no = 5/14(numero totale di elementi) = 0.357142..

le probabilità di sì = 9/14 (stessa storia) = 0,6428571...

Infine, per trovare l'entropia di una colonna attributo/set di dati

     for (int i=0; i<ArraySize(SampleNumbers); i++)
        {                   
              double probability1 = Proba(SampleNumbers[i],total); 
              Entropy += probability1 * log2(probability1);
        }
      entropy_out = -Entropy;
    

Se eseguiamo questa funzione sulla variabile Target, l'output sarà 

13:37:54.273    TestScript      Proba1 0.35714285714285715
13:37:54.273    TestScript      Proba1 0.6428571428571429
13:37:54.273    TestScript      Entropy of the entire dataset = 0.9402859586706309

B  A  M

Ora conosciamo l'entropia dell'intero set di dati che è fondamentalmente l'entropia dei valori di y, e abbiamo la funzione per trovare l'entropia in mano. Troviamo l'entropia di ogni singola colonna nel set di dati.

Ora che abbiamo l'entropia dell'intero set di dati, il passo successivo è trovare l'entropia dei membri all'interno di ogni colonna della variabile indipendente, lo scopo di trovare questo tipo di entropia nelle variabili indipendenti è quello di aiutarci a trovare il guadagno di informazioni, per ogni colonna di dati.

Prima di utilizzare la nostra libreria per trovare l'entropia della colonna Outlook, calcoliamola a mano così che tu possa comprendere chiaramente ciò che viene fatto.

Prendiamo in confronto la colonna outlook con la sua variabile target.

Colonna Outlook vs PlayTennis

outlook vs playtennis

A differenza di come abbiamo trovato l'entropia dell'intero set di dati che è anche indicata come l'entropia della variabile target, per trovare l'entropia di una variabile indipendente dobbiamo riferirla alla variabile target poiché questo è il nostro obiettivo.

Valori in Outlook 

Abbiamo 3 diversi valori che sono Sunny, Overcast e Rain. Dobbiamo trovare l'entropia di ognuno di questi valori rispetto alla loro variabile target

Campioni (Sunny) (campioni positivi e negativi di Sunny) = [2 Positivi (i Sì), 3 Negativi (i No)]

albero decisionale sunny 

Ora che abbiamo il numero di positivi e negativi, la probabilità di si di giocare a tennis in una giornata soleggiata sarà:

probabilità1= 2(numero di volte in cui è apparso Sì) / 5(numero totale di giorni di sole)

Quindi 2/5 = 0.4

In Contrasto

La probabilità di non giocare in una giornata soleggiata sarà 0,6 cioè 3/5 = 0.6

Infine, l'entropia di giocare in una giornata soleggiata sarà, fare riferimento alla formula

Entropy(Sunny) = - (P1*log2P1 + P2*log2P2)
Entropy(Sunny) = -(0.4*log2 0.4 + 0.6*log2 0.6)

Entropy(Sunny) = 0,97095

Ora troviamo l'entropia di Overcast 

Albero decisionale dell'entropia di Overcast

Campioni in overcast.

Campioni positivi 4 (campioni con nella colonna Target), Campioni negativi 0 (campioni con No nella colonna Target). Questa situazione è un'eccezione.

Eccezioni nell'algoritmo ID3

Quando accade che ci sono zero (0) campioni negativi mentre ci sono campioni positivi o viceversa, ci sono zero (0) campioni positivi mentre ci sono campioni negativi, ogni volta che questo accade l'entropia è vincolata a zero (0).

Diciamo che è un nodo puro, non c'è bisogno di dividerlo poiché ha campioni omogenei capirai di più cosa intendo con questo quando disegniamo un albero.

Un'altra eccezione è:

quando succede che c’è un numero uguale di campioni positivi e campioni negativi, matematicamente l'entropia sarà uno (1).

L'unica eccezione che dobbiamo gestire in modo efficace è quando c'è un valore zero nei campioni perché zero può portare a una divisione per zero qui c’è la nuova funzione, con la capacità di gestire tali eccezioni.

double CDecisionTree::Entropy(int &SampleNumbers[],int total)
 {
    double Entropy = 0;
    double entropy_out =0; //the value of entropy that will be returned
     
     for (int i=0; i<ArraySize(SampleNumbers); i++)
        {       
            if (SampleNumbers[i] == 0) { Entropy = 0; break; } //Exception
            
              double probability1 = Proba(SampleNumbers[i],total); 
              Entropy += probability1 * log2(probability1);
        }
     
     if (Entropy==0)     entropy_out = 0;  //handle the exception
     else                entropy_out = -Entropy;
    
    return(entropy_out);
 }

Infine, troviamo l'entropia di Rain

Alberi decisionali dell'entropia di rain

Campioni di Rain;

Ci sono 3 campioni positivi (campioni con Sì nella colonna Target).

Ci sono 2 campioni negativi (campioni con No nella colonna Target).

Finalmente l'entropia di giocare a tennis in un giorno di pioggia.

Entropy(Rain) = - (P1*log2P1 + P2*log2P2)
Entropy(Rain) = -(0.6*log2 0,6 + 0,4*log2 0.4)

Entropy(Rain) = 0.97095

Ecco i valori dell’entropia che abbiamo ottenuto dalla colonna Outlook

Entropia dalla colonna Outlook
Entropy(Sunny) = 0,97095
Entropy(Overcast) = 0
Entropy(Rain) = 0.97095  

Quindi, ecco come trovare manualmente l'entropia dei campioni, ora se usiamo il nostro programma per trovare quelle entropie, l'output sarà:

PD      0       13:47:20.571    TestScript      <<<<<<<<    Parent Entropy  0.94029  A = 0  >>>>>>>> 
FL      0       13:47:20.571    TestScript         <<<<<   C O L U M N  Outlook   >>>>>  
CL      0       13:47:20.571    TestScript           <<   Sunny   >> total > 5
MH      0       13:47:20.571    TestScript      "No"  "Yes"
DM      0       13:47:20.571    TestScript      3 2
CQ      0       13:47:20.571    TestScript      Entropy of Sunny = 0.97095
LD      0       13:47:20.571    TestScript           <<   Overcast   >> total > 4
OI      0       13:47:20.571    TestScript      "No"  "Yes"
MJ      0       13:47:20.571    TestScript      0 4
CM      0       13:47:20.571    TestScript      Entropy of Overcast = 0.00000
JD      0       13:47:20.571    TestScript           <<   Rain   >> total > 5
GN      0       13:47:20.571    TestScript      "No"  "Yes"
JH      0       13:47:20.571    TestScript      2 3
HR      0       13:47:20.571    TestScript      Entropy of Rain = 0.97095

Utilizzeremo questi valori per trovare il guadagno di informazioni di tutti i dati utilizzando la formula discussa in precedenza.

alberi decisionali del guadagno di informazioni

Ora, fammi trovare manualmente l'entropia in modo che tu capisca cosa sta succedendo a porte chiuse.

Guadagno Informazioni(IG) = Entropia intero set dati - Somma del prodotto della probabilità di un campione e della sua entropia.

IG = E(dataset) - ( Prob(sunny) * E(sunny) + Prob(overcast)*E(overcast) + Prob(rain)*E(rain) )

IG = 0.9402 - ( 5/14 * (0.97095) + 4/14 * (0) + 5/14 * (0.97095) )

IG = 0,2467 (questo è un guadagno di informazioni della colonna Outlook)

Quando convertiamo la formula in codice sarà:

double CDecisionTree::InformationGain(double parent_entropy, double &EntropyArr[], int &ClassNumbers[], int rows_)
 {
    double IG = 0;
    
    for (int i=0; i<ArraySize(EntropyArr); i++)
      {  
        double prob = ClassNumbers[i]/double(rows_); 
        IG += prob * EntropyArr[i];
      }
     
     return(parent_entropy - IG);
 }

Chiamando la funzione

    if (m_debug)  printf("<<<<<<  Column Information Gain %.5f >>>>>> \n",IGArr[i]);

Output

PF      0       13:47:20.571    TestScript      <<<<<<  Column Information Gain 0.24675 >>>>>>

Ora, dobbiamo ripetere il processo per tutte le colonne e trovare il loro Guadagno di Informazioni . L'output sarà: 

RH      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Default Parent Entropy 0.9402859586706309
PD      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<<<    Parent Entropy  0.94029  A = 0  >>>>>>>> 
FL      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Outlook   >>>>>  
CL      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Sunny   >> total > 5
MH      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
DM      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  3 2
CQ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Sunny = 0.97095
LD      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Overcast   >> total > 4
OI      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
MJ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  0 4
CM      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Overcast = 0.00000
JD      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Rain   >> total > 5
GN      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
JH      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  2 3
HR      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Rain = 0.97095
PF      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.24675 >>>>>> 
QP      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  
KH      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Temp   >>>>>  
PR      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Hot   >> total > 4
QF      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
OS      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  2 2
NK      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Hot = 1.00000
GO      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Mild   >> total > 6
OD      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
KQ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  2 4
GJ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Mild = 0.91830
HQ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Cool   >> total > 4
OJ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
OO      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  1 3
IH      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Cool = 0.81128
OR      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.02922 >>>>>> 
ID      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  
HL      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Humidity   >>>>>  
FH      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   High   >> total > 7
KM      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
HF      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  4 3
GQ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of High = 0.98523
QK      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Normal   >> total > 7
GR      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
DD      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  1 6
OF      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Normal = 0.59167
EJ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.15184 >>>>>> 
EL      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  
GE      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Wind   >>>>>  
IQ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Weak   >> total > 8
GE      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
EO      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  2 6
LI      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Weak = 0.81128
FS      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Strong   >> total > 6
CK      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
ML      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  3 3
HO      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Strong = 1.00000
LE      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.04813 >>>>>> 
IE      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  


Ora che abbiamo i Guadagni di Informazioni per tutte le colonne, inizieremo a disegnare il nostro albero decisionale, come?

Lo scopo di questo processo iniziale era trovare i guadagni di informazioni per tutte le colonne in modo da poter decidere quale colonna dovrebbe essere il Nodo Radice. La colonna con un alto numero di guadagno di informazioni rispetto a tutte le altre diventerà il nodo radice, in questo caso Outlook ha il più alto guadagno di informazioni, quindi diventerà il Nodo Radice del nostro albero decisionale, disegniamo ora l'albero.

Prima divisione dell'albero decisionale

Queste informazioni su Outlook sono fornite dalla Libreria, quando si esegue lo Script Test linkato alla fine dell'articolo, molte informazioni vengono stampate quando si è in modalità di debug della libreria che è l'impostazione predefinita.

Il guadagno di informazioni è stato ottenuto dalla sua funzione, poi memorizzato all'interno di un Array di valori double che memorizza tutti i guadagni d’informazione, quindi finalmente il valore massimo all'interno di un array sarà il nostro valore target.

         //--- Finding the Information Gain
                        
                        ArrayResize(IGArr,i+1); //information gains matches the columns number
                        
                        IGArr[i] = InformationGain(P_EntropyArr[A],EntropyArr,ClassNumbers,rows);
                        
                        max_gain = ArrayMaximum(IGArr);
L'output sarà: 
QR      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Parent Noce will be Outlook with IG = 0.24675
IK      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  Parent Entropy Array and Class Numbers
NL      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny"    "Overcast" "Rain"    
NH      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  0.9710 0.0000 0.9710
FR      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  5 4 5

Ulteriori spiegazioni sull'Albero le abbiamo tratte a questo punto.

Spiegazioni dell'albero decisionale

Questo è stato il primo passaggio cruciale in cui stavamo trovando il nodo radice e dividendo quel nodo radice in rami e foglie, continueremo a dividere i dati fino a quando non ci sarà nulla da dividere, qui continueremo il processo suddividendo il ramo con gli elementi Sunny e il ramo con gli elementi Rain .

Overcast è costituito da elementi omogenei (è puro), quindi diciamo che è stato completamente classificato, quando si tratta di albero decisionale lo chiamiamo foglia. Non genererà rami.

Ma prima di andare oltre nella suddivisione dei dati, ci sono passaggi cruciali che dobbiamo fare con l'attuale set di dati che abbiamo.

CLASSIFICAZIONE DELLA MATRICE DI DATASET RIMANENTE

Dobbiamo classificare la matrice del set di dati rimanente per mettere le righe con gli stessi valori in ordine crescente, questo sarà utile per creare rami e foglie con contenuti omogenei (qualcosa che siamo ansiosi di ottenere).

void CDecisionTree::MatrixClassify(string &dataArr[],string &Classes[], int cols)
 {
   string ClassifiedArr[];
   ArrayResize(ClassifiedArr,ArraySize(dataArr));
   
   int fill_start = 0, fill_ends = 0;
   int index = 0;
   for (int i = 0; i<ArraySize(Classes); i++)
     {
      int start = 0;  int curr_col = 0;
      for (int j = 0; j<ArraySize(dataArr); j++)
        { 
          curr_col++;
          
            if (Classes[i] == dataArr[j])
              {
                //printf("Classes[%d] = %s dataArr[%d] = %s ",i,Classes[i],j,dataArr[j]);
                
                 if (curr_col == 1) 
                     fill_start =  j;
                 else
                   {
                      if (j>curr_col)
                        fill_start = j - (curr_col-1);
                      else fill_start = (curr_col-1) - j;
                          
                      fill_start  = fill_start;
                      //Print("j ",j," j-currcol ",j-(curr_col-1)," curr_col ",curr_col," columns ",cols," fill start ",fill_start );
                      
                   }
                 
                 fill_ends = fill_start + cols; 
                 
                 //printf("fillstart %d fillends %d j index = %d i = %d ",fill_start,fill_ends,j,i);
//---
                  //if (ArraySize(ClassifiedArr) >= ArraySize(dataArr)) break;
                  //Print("ArraySize Classified Arr ",ArraySize(ClassifiedArr)," dataArr size ",ArraySize(dataArr)," i ",i);
                  
                  
                  for (int k=fill_start; k<fill_ends; k++)
                    {
                      index++;
                      //printf(" k %d index %d",k,index);
                      //printf("dataArr[%d] = %s index = %d",k,dataArr[k],index-1);
                      ClassifiedArr[index-1] = dataArr[k];
                    }
                    
                if (index >= ArraySize(dataArr)) break; //might be infinite loop if this occurs
              }
              
          if (curr_col == cols) curr_col = 0;
        } 
         
      if (index >= ArraySize(dataArr)) break; //might be infinite loop if this occurs
     }
     
    ArrayCopy(dataArr,ClassifiedArr);
    ArrayFree(ClassifiedArr);
 }

Perché ci sono troppi codici commentati?  La nostra libreria ha ancora bisogno di miglioramenti e i commenti servono per il debug, se tutto va bene giocherai con loro.

Quando chiamiamo questa funzione e stampiamo l'output otterremo:

JG      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  Classified matrix dataset
KL      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Outlook"     "Temp"        "Humidity"    "Wind"        "PlayTennis "
GS      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  [ 
QF      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny" "Hot"   "High"  "Weak"  "No"   
DN      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny"  "Hot"    "High"   "Strong" "No"    
JF      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny" "Mild"  "High"  "Weak"  "No"   
ND      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny"  "Cool"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
PN      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny"  "Mild"   "Normal" "Strong" "Yes"   
EH      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Overcast" "Hot"      "High"     "Weak"     "Yes"     
MH      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Overcast" "Cool"     "Normal"   "Strong"   "Yes"     
MN      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Overcast" "Mild"     "High"     "Strong"   "Yes"     
DN      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Overcast" "Hot"      "Normal"   "Weak"     "Yes"     
MG      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain" "Mild" "High" "Weak" "Yes" 
QO      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain"   "Cool"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
LN      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain"   "Cool"   "Normal" "Strong" "No"    
LE      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain"   "Mild"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
FE      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain"   "Mild"   "High"   "Strong" "No"    
GS      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  ] 
DH      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  columns = 5 rows = 70

B A M, La funzione funziona come per magia

Ok, il prossimo passo cruciale è 

RIMOZIONE DEI NODI FOGLIA DAL DATASET

Prima della prossima iterazione di tutto il processo che abbiamo fatto fino a questo punto, è molto importante rimuovere i nodi foglia poiché non creeranno rami, ha senso giusto? Tra l'altro sono un nodo di valori puri.

Rimuoviamo tutte le righe che hanno il valore del nodo foglia. In questo caso rimuoviamo tutte le righe con Overcast.

    //--- Search if there is zero entropy in the Array
         
            int zero_entropy_index = 0;
            bool zero_entropy = false;
            for (int e=0; e<ArraySize(P_EntropyArr); e++)
              if (P_EntropyArr[e] == 0) { zero_entropy = true; zero_entropy_index=e; break; }
            
            if (zero_entropy) //if there is zero in the Entropy Array 
              {
                MatrixRemoveRow(m_dataset,p_Classes[zero_entropy_index],cols);    
               
                rows_total = ArraySize(m_dataset); //New number of total rows from Array   
                 if (m_debug)
                  {
                    printf("%s is A LEAF NODE its Rows have been removed from the dataset remaining Dataset is ..",p_Classes[zero_entropy_index]);
                    ArrayPrint(DataColumnNames);
                    MatrixPrint(m_dataset,cols,rows_total);
                  }
                
                //we also remove the entropy from the Array and its information everywhere else from the parent Node That we are going to build next
                
                ArrayRemove(P_EntropyArr,zero_entropy_index,1);
                ArrayRemove(p_Classes,zero_entropy_index,1);
                ArrayRemove(p_ClassNumbers,zero_entropy_index,1);
              }
            
            if (m_debug)  
             Print("rows total ",rows_total," ",p_Classes[zero_entropy_index]," ",p_ClassNumbers[zero_entropy_index]);
            
            

L'output dopo aver eseguito questo blocco di codice sarà:

NQ      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  Overcast is A LEAF NODE its Rows have been removed from the dataset remaining Dataset is ..
GP      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Outlook"     "Temp"        "Humidity"    "Wind"        "PlayTennis "
KG      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  [ 
FS      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny" "Hot"   "High"  "Weak"  "No"   
GK      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny"  "Hot"    "High"   "Strong" "No"    
EI      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny" "Mild"  "High"  "Weak"  "No"   
IP      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny"  "Cool"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
KK      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny"  "Mild"   "Normal" "Strong" "Yes"   
JK      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain" "Mild" "High" "Weak" "Yes" 
FL      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain"   "Cool"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
GK      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain"   "Cool"   "Normal" "Strong" "No"    
OI      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain"   "Mild"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
IQ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain"   "Mild"   "High"   "Strong" "No"    
LG      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  ] 
IL      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  columns = 5 rows = 50
HE      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  rows total 50 Rain 5

B  A  M

L'ultimo ma non meno importante processo a questo punto è:

RIMOZIONE DELLA COLONNA PARENT O NODO RADICE DAL DATASET

Poiché lo abbiamo già rilevato come nodo radice e lo abbiamo disegnato nel nostro albero, non ne abbiamo più necessità nel nostro set di dati, il nostro set di dati deve rimanere con valori non classificati

//---    REMOVING THE PARENT/ ROOT NODE FROM OUR DATASET

            MatrixRemoveColumn(m_dataset,max_gain,cols);
         
         // After removing the columns assign the new values to these global variables
         
            cols = cols-1;   // remove that one column that has been removed
            rows_total = rows_total - single_rowstotal; //remove the size of one column rows
            
         // we also remove the column from column names Array 
            ArrayRemove(DataColumnNames,max_gain,1);

//---

            printf("Column %d removed from the Matrix, The remaining dataset is",max_gain+1);
            ArrayPrint(DataColumnNames);
            MatrixPrint(m_dataset,cols,rows_total);

L'output di questo blocco di codice sarà: 

OM      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Column 1 removed from the Matrix, The remaining dataset is
ON      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Temp"        "Humidity"    "Wind"        "PlayTennis "
HF      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  [ 
CR      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"  "High" "Weak" "No"  
JE      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"    "High"   "Strong" "No"    
JR      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "High" "Weak" "No"  
NG      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
JI      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Normal" "Strong" "Yes"   
PR      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "High" "Weak" "Yes" 
JJ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
QQ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Normal" "Strong" "No"    
OG      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
KD      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "High"   "Strong" "No"    
DR      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  ]

B  A  M

Ora il motivo per cui siamo stati in grado di lasciare con sicurezza alcune parti del set di dati è perché la libreria sta disegnando un albero che lascia indizi su dove va il set di dati, ecco l’albero che abbiamo disegnato fino a questo punto.

file di testo dell'albero delle decisioni

Sembra brutto, ma è abbastanza buono per scopi dimostrativi, proveremo a crearlo con HTML nella prossima serie di articoli, aiutami a farlo nel mio repository GitHub per questo linkato di seguito.Ora fammi finire descrivendo il processo rimanente nella costruzione dell’albero. I log dopo l'iterazione di questo processo fino a quando non c'è nulla da dividere sono i seguenti:

HI      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Final Parent Entropy Array and Class Numbers
RK      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny" "Rain" 
CL      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  0.9710 0.9710
CE      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  5 5
EH      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<<<    Parent Entropy  0.97095  A = 1  >>>>>>>> 
OF      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Temp   >>>>>  
RP      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Hot   >> total > 2
MD      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
MQ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  2 0
QE      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Hot = 0.00000
FQ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Mild   >> total > 5
KJ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
NO      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  2 3
DH      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Mild = 0.97095
IS      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Cool   >> total > 3
KH      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
LM      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  1 2
FN      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Cool = 0.91830
KD      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.20999 >>>>>> 
EF      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  
DJ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Humidity   >>>>>  
HJ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)       <<   High   >> total > 5
OS      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
FD      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  4 1
NG      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of High = 0.72193
KM      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Normal   >> total > 5
CP      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
JR      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  1 4
MD      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Normal = 0.72193
EL      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.24902 >>>>>> 
IN      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  
CS      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Wind   >>>>>  
OS      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Weak   >> total > 6
CK      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
GM      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  2 4
OO      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Weak = 0.91830
HE      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Strong   >> total > 4
GI      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
OJ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  3 1
EM      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Strong = 0.81128
PG      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.09546 >>>>>> 
EG      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  
HK      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Parent Noce will be Humidity with IG = 0.24902
OI      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Parent Entropy Array and Class Numbers
JO      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "High"   "Normal" "Cool"  
QJ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  0.7219 0.7219 0.9183
QO      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  5 5 3
PJ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Classified matrix dataset
NM      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Temp"        "Humidity"    "Wind"        "PlayTennis "
EF      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  [ 
FM      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"  "High" "Weak" "No"  
OD      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"    "High"   "Strong" "No"    
GR      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "High" "Weak" "No"  
QG      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "High" "Weak" "Yes" 
JD      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "High"   "Strong" "No"    
KS      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
OJ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Normal" "Strong" "Yes"   
CL      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
LJ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Normal" "Strong" "No"    
NH      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
ER      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  ] 
LI      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  columns = 4 rows = 40
CQ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  rows total 36 High 5
GH      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Column 2 removed from the Matrix, The remaining dataset is
MP      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Temp"        "Wind"        "PlayTennis "
QG      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  [ 
LL      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"  "Weak" "No"  
OE      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"    "Strong" "No"    
QQ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "No"  
QE      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "Yes" 
LQ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Strong" "No"    
HE      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool" "Weak" "Yes" 
RM      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Strong" "Yes"   
PF      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool" "Weak" "Yes" 
MR      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Strong" "No"    
IF      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "Yes" 
EN      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  ] 
ME      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  columns = 3 rows = 22
ER      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Final Parent Entropy Array and Class Numbers
HK      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "High"   "Normal" "Cool"  
CQ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  0.7219 0.7219 0.9183
OK      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  5 5 3
NS      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<<<    Parent Entropy  0.91830  A = 2  >>>>>>>> 
JM      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Temp   >>>>>  
CG      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Hot   >> total > 2
DM      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
LF      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  2 0
HN      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Hot = 0.00000
OJ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Mild   >> total > 5
JS      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
GD      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  2 3
QG      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Mild = 0.97095
LL      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Cool   >> total > 3
JQ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
IR      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  1 2
OE      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Cool = 0.91830
RO      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.15733 >>>>>> 
PO      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  
JS      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Wind   >>>>>  
JR      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Weak   >> total > 6
NH      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
JM      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  2 4
JL      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Weak = 0.91830
QD      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Strong   >> total > 4
JN      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
JK      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  3 1
DM      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Strong = 0.81128
JF      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.04281 >>>>>> 
DG      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  
LI      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Parent Noce will be Temp with IG = 0.15733
LH      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  Parent Entropy Array and Class Numbers
GR      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"  "Mild" "Cool"
CD      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  0.0000 0.9710 0.9183
GN      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  2 5 3
CK      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  Classified matrix dataset
RL      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Temp"        "Wind"        "PlayTennis "
NK      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  [ 
CQ      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"  "Weak" "No"  
LI      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"    "Strong" "No"    
JM      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "No"  
NI      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "Yes" 
CL      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Strong" "No"    
KI      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Strong" "Yes"   
LR      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "Yes" 
KJ      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool" "Weak" "Yes" 
IQ      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool" "Weak" "Yes" 
DE      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Strong" "No"    
NR      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  ] 
OI      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  columns = 3 rows = 30
OO      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  Hot is A LEAF NODE its Rows have been removed from the dataset remaining Dataset is ..
HL      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Temp"        "Wind"        "PlayTennis "
DJ      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  [ 
DL      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "No"  
LH      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "Yes" 
QL      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Strong" "No"    
MH      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Strong" "Yes"   
RQ      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "Yes" 
MI      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool" "Weak" "Yes" 
KQ      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool" "Weak" "Yes" 
FD      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Strong" "No"    
HQ      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  ] 
NN      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  columns = 3 rows = 24
IF      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  rows total 24 Mild 5
CO      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  Column 1 removed from the Matrix, The remaining dataset is
DM      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Wind"        "PlayTennis "
PD      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  [ 
LN      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Weak" "No"  
JI      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Weak" "Yes" 
EL      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Strong" "No"    
GO      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Strong" "Yes"   
JG      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Weak" "Yes" 
JN      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Weak" "Yes" 
JE      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Weak" "Yes" 
EP      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Strong" "No"    
HK      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  ] 
PP      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  columns = 2 rows = 10
HG      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  Final Parent Entropy Array and Class Numbers
FQ      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Cool"
OF      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  0.9710 0.9183
IO      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  5 3


ECCO UNA PANORAMICA DELLA funzione BUILD TREE, ho trovato questo pezzo di codice difficile e confuso da leggere nonostante il processo sembri facile quando si calcolano i valori manualmente, quindi ho deciso di spiegarlo in dettaglio in questa sezione.


void CDecisionTree::BuildTree(void)
 {   
    int ClassNumbers[];
    
    int max_gain = 0;
    double IGArr[]; 
    //double parent_entropy = Entropy(p_ClassNumbers,single_rowstotal);
    
    string p_Classes[];     //parent classes
    double P_EntropyArr[];  //Parent Entropy
    int p_ClassNumbers[]; //parent/ Target variable class numbers
    
    GetClasses(TargetArr,m_DatasetClasses,p_ClassNumbers);
    
    ArrayResize(P_EntropyArr,1);
    P_EntropyArr[0] = Entropy(p_ClassNumbers,single_rowstotal);

//--- temporary disposable arrays for parent node information

   string TempP_Classes[];
   double TempP_EntropyArr[];
   int    TempP_ClassNumbers[];
   
//---

    if (m_debug) Print("Default Parent Entropy ",P_EntropyArr[0]);
   
    int cols = m_colschosen; 
     
        
      for (int A =0; A<ArraySize(P_EntropyArr); A++)  
        {
           printf("<<<<<<<<    Parent Entropy  %.5f  A = %d  >>>>>>>> ",P_EntropyArr[A],A);
           
           
             for (int i=0; i<cols-1; i++) //we substract with one to remove the independent variable coumn
               {
                  int rows = ArraySize(m_dataset)/cols;
                    
                    string Arr[]; //ArrayFor the current column
                    string ArrTarg[]; //Array for the current target
                    
                    ArrayResize(Arr,rows);
                    ArrayResize(ArrTarg,rows);
                    
                       printf("   <<<<<   C O L U M N  %s   >>>>>  ",DataColumnNames[i]);
                       int index_target=cols-1;
                       for (int j=0; j<rows; j++) //get column data and its target column
                          {
                              int index = i+j * cols;
                              //Print("index ",index);
                              Arr[j] = m_dataset[index];
         
                              //printf("ArrTarg[%d] = %s m_dataset[%d] =%s ",j,ArrTarg[j],index_target,m_dataset[index_target]);
                              ArrTarg[j] = m_dataset[index_target];
                              
                              //printf("Arr[%d] = %s ArrTarg[%d] = %s ",j,Arr[j],j,ArrTarg[j]); 
                              
                              index_target += cols; //the last index of all the columns
                          }  
           
         //--- Finding the Entropy
                        
                     //The function to find the Entropy of samples in a given column inside its loop
                        //then restores all the entropy into one array
                
                        
         //--- Finding the Information Gain
                  
                        //The Function to find the information gain from the entropy array above

         //---

                        if (i == max_gain)
                         { 
                          //Get the maximum information gain of all the information gain in all columns then 
                        //store it to the parent information gain
                         }
                  
         //---
                  
                  ZeroMemory(ClassNumbers);
                  ZeroMemory(SamplesNumbers);
                  
               }
               
         //---- Get the parent Entropy, class and class numbers
               // here we store the obtained parent class from the information gain metric then we store them into a parent array
                  ArrayCopy(p_Classes,TempP_Classes);
                  ArrayCopy(P_EntropyArr,TempP_EntropyArr);
                  ArrayCopy(p_ClassNumbers,TempP_ClassNumbers);
               
         //---
         
            string Node[1]; 
            Node[0] = DataColumnNames[max_gain];
            
            if (m_debug)
            printf("Parent Node will be %s with IG = %.5f",Node[0],IGArr[max_gain]);
            
            if (A == 0)
             DrawTree(Node,"parent",A);

             DrawTree(p_Classes,"child",A);
            
       
            
         //---  CLASSIFY THE MATRIX
         MatrixClassify(m_dataset,p_Classes,cols);
         
          
         //--- Search if there is zero entropy in Array if there is any remove its data from the dataset
                 

            if (P_EntropyArr[e] == 0) { zero_entropy = true; zero_entropy_index=e; break; }
            
            if (zero_entropy) //if there is zero in the Entropy Array 
              {
                MatrixRemoveRow(m_dataset,p_Classes[zero_entropy_index],cols);    
               
                rows_total = ArraySize(m_dataset); //New number of total rows from Array   
           
                
                //we also remove the entropy from the Array and its information everywhere else from the parent Node That we are going to build next
                
                ArrayRemove(P_EntropyArr,zero_entropy_index,1);
                ArrayRemove(p_Classes,zero_entropy_index,1);
                ArrayRemove(p_ClassNumbers,zero_entropy_index,1);
              }
            
            if (m_debug)  
             Print("rows total ",rows_total," ",p_Classes[zero_entropy_index]," ",p_ClassNumbers[zero_entropy_index]);
            
//---    REMOVING THE PARENT/ ROOT NODE FROM OUR DATASET

            MatrixRemoveColumn(m_dataset,max_gain,cols);
         
         // After removing the columns assing the new values to these global variables
         
            cols = cols-1;   // remove that one column that has been removed
            rows_total = rows_total - single_rowstotal; //remove the size of one column rows
            
         // we also remove the column from column names Array 
            ArrayRemove(DataColumnNames,max_gain,1);

            
//---

         
      }

      
 }


La Linea Inferiore

Ora capisci i calcoli di base coinvolti negli alberi di classificazione, questo è un argomento difficile e lungo da trattare in un articolo, spero di completarlo nel prossimo articolo o due, anche se la libreria ha quasi tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a costruire algoritmi di alberi decisionali per aiutarti a risolvere i problemi di trading che ti stanno a cuore.

Grazie per la lettura, il mio repository GitHub è linkato qui https://github.com/MegaJoctan/DecisionTree-Classification-tree-MQL5.

