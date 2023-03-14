Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi (Bölüm 05): Karar Ağaçları

Karar Ağacı Nedir?



Karar ağacı, önceki soruların nasıl yanıtlandığına bağlı olarak kategorizasyon yapmak veya öngörülerde bulunmak için kullanılan bir denetimli makine öğrenimi tekniğidir. Model, denetimli öğrenmenin bir biçimidir, yani, istenen sınıflandırmayı içeren veri kümesi üzerinde eğitilir ve test edilir.

Karar ağacı her zaman net yanıtlar veya kararlar sağlamayabilir. Bunun yerine seçenekler sunabilir ve veri bilimci bu seçeneklere dayanarak kendi bilinçli kararlarını verebilir. Karar ağaçları biz insanların düşünme şeklini taklit eder, bu sayede veri bilimcilerin sonuçları anlaması ve yorumlaması genellikle çok daha kolay olur.

Terminoloji uyarısı!

Bu serinin ilk makalesinde denetimli ve denetimsiz öğrenme terminolojilerini açıklamayı atlamışım. Şimdi onları burada açıklayalım.





Denetimli Öğrenme

Denetimli öğrenme, bilgisayar algoritmasının etiketlenmiş veriler üzerinde eğitildiği yapay zeka (Artificial Intelligence, AI) oluşturmaya yönelik bir yaklaşımdır. Model, girdi verileri ile etiketlenmiş veriler arasındaki kalıpları ve benzerlikleri algılayabilene kadar eğitilir. Böylece ona daha önce hiç görmediği veriler sunulduğunda doğru sonuçlar vermesi mümkün hale gelir.

Denetimli öğrenme programlarında yaygın olarak kullanılan algoritmalar şunlardır:



Denetimli ve denetimsiz öğrenme arasındaki ana fark, algoritmanın nasıl öğrendiğidir. Denetimsiz öğrenmede, algoritmaya eğitim veri kümesi olarak etiketlenmemiş veriler sunulur ve kalıpları ve benzerlikleri kendi başına algılaması beklenir. Denetimli öğrenmeden farklı olarak, doğru çıktı değerleri yoktur. Algoritma, girdi verilerini harici etiketlerle ilişkilendirmek yerine, tüm kalıpları ve benzerlikleri arar. Başka bir deyişle, algoritmalar, veriler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bizim aramadığımız ilginç veya beklenmedik şeyleri bulmak için özgürce çalışabilir.

Bu makalede denetimli öğrenmeye odaklanacağız, denetimsiz öğrenmeyi ise sonraki makalelerde ele alacağız.





Karar Ağaçları Nasıl Çalışır?

Karar ağaçları, bir düğümü iki veya daha fazla alt düğüme bölmeye karar vermek amacıyla birden fazla algoritma kullanır. Alt düğümlerin oluşturulması, ortaya çıkan alt düğümlerin homojenliğini artırır. Yani düğümün homojenliğinin (saflığının) hedef değişkenle ilişkili olarak arttığını söyleyebiliriz. Karar ağacı algoritması, düğümleri tüm mevcut değişkenlere böler ve ardından en homojen alt düğümlerle sonuçlanan bölümü seçer.





Algoritma seçimi, hedef değişkenlerin türüne bağlıdır.

Karar ağacında kullanılan algoritmalar şunlardır:

ID3: Yinelemeli bölücü 3 (Iterative Dichotomiser 3, ID3), D3'ün devamıdır C4.5: ID3'ün devamıdır CART: Sınıflandırma ve regresyon ağacı (Classification And Regression Tree, CART) CHAID: Ki-kare otomatik etkileşim tespiti (CHi-square Automatic Interaction Detection, CHAID), karar ağacını hesaplarken çok seviyeli bölmeler gerçekleştirir MARS: Çok değişkenli uyarlanabilir regresyon splineları (Multivariate Adaptive Regression Splines, MARS)

Bu makalede ID3 algoritmasına dayalı bir karar ağacı oluşturacağız, diğer algoritmaları bu serinin sonraki makalelerinde tartışıp kullanacağız.







Karar Ağacının Amacı



Karar ağacı algoritmasının temel amacı, heterojen verilerden homojen veya homojene yakın verileri ayırmaktır. Örneğin elma ile portakalın karıştırıldığı bir sepet olsun. Karar ağacı, elmaların renk ve büyüklük bakımından nasıl göründükleri konusunda eğitildiğinde, elmaları kendi sepetine, portakalları da kendi sepetine ayıracaktır.





ID3 Algoritması

ID3 (Yinelemeli bölücü 3, Iterative Dichotomiser 3), özellikleri her adımda yinelemeli olarak iki veya daha fazla gruba bölen bir algoritmadır.

Ross Quinlan tarafından keşfedilen ID3, bir karar ağacı oluşturmak için yukarıdan aşağıya açgözlü (greedy) yaklaşımını kullanır. Yukarıdan aşağıya ifadesi ağacı yukarıdan oluşturmaya başladığı, açgözlü ifadesi de düğüm oluşturmak için her yinelemede o anki en iyi özelliği seçtiği anlamına gelir.

Genel olarak ID3, yalnızca nominal veriler (ölçülemeyen veriler) içeren sınıflandırma problemlerinde kullanılır.

İki tür karar ağacı vardır.

Sınıflandırma ağaçları Regresyon ağaçları

1: Sınıflandırma ağaçları

Sınıflandırma ağaçları, bu makalede inceleyeceğimiz ağaca benzer şekilde, sınıflandırmak istediğimiz sürekli sayısal veya sıralı değerleri olmayan özelliklere sahiptir.

Sınıflandırma ağaçları kategorizasyon yapar.

2: Regresyon ağaçları

Bu ağaçlar sürekli ve sıralı değerlerle oluşturulur.

Burada karar ağacı sayısal değerleri öngörür.





ID3 Algoritmasında Adımlar



Temel kütüphaneyi oluşturmak adına, belirli hava koşullarında tenis oynamaya ilişkin basit bir veri kümesi kullanacağız. İşte küçük veri kümemiz (yalnızca 14 satır):

Bu algoritmayı kullanarak bir karar ağacı çizmek için, hangi özelliklerin tüm özellikler arasında en fazla bilgi kazancını sağladığını bilmemiz gerekir.

Başlamak için bu özelliklerden (sütunlar) biri kök düğüm olmalıdır. Ancak, hangi sütunun kök düğüm olacağına nasıl karar vereceğiz? İşte bilgi kazancını kullandığımız yer burasıdır.

Bilgi Kazancı

Bilgi kazancı, entropideki azalmayı hesaplar ve belirli bir özelliğin hedef sınıfları ne kadar iyi ayırdığını/sınıflandırdığını belirler. Bilgi kazancı en yüksek olan özellik en iyi olarak seçilir.

Entropi

Entropi, rastgele bir değişkenin belirsizliğinin ölçüsüdür, yani örneklemdeki heterojenliği karakterize eder.

Entropi formülü:

Yapmamız gereken ilk şey, tüm veri kümesinin entropisini bulmaktır, bu, tüm sütunlar PlayTennis hedef sütununa yansıdığı için hedef değişkenlerin entropisini bulmak anlamına gelir.





Şimdi biraz kod yazalım.

Hedef değişkenlerimizin entropisini bulmadan önce, No olarak işaretlenmiş olumsuz değerlerin ve Yes olarak işaretlenmiş olumlu değerlerin sayısını belirlemeliyiz. Bu değerler sütunumuzdaki öğelerin olasılıklarını elde etmemizi sağlayacaktır. Bu değerleri almak için entropi fonksiyonunda kod yazalım:

double CDecisionTree::Entropy( int &SampleNumbers[], int total) { double Entropy = 0 ; double entropy_out = 0 ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (SampleNumbers); i++) { double probability1 = Proba(SampleNumbers[i],total); Entropy += probability1 * log2(probability1); } entropy_out = -Entropy; return (entropy_out); }

Formülü incelediyseniz, fonksiyonu bir bakışta anlamak kolaydır. Ancak, SampleNumbers[] dizisine dikkat edin. Bu dizideki öğe sayısı sütununun içindeki ilgili öğe sayısıdır. Öğelerin çeşitliliği için de sınıf ifadesini kullanabiliriz. Örneğin, hedef sütunumuzdaki sınıf sayımız 2’dir: Yes ve No.

Fonksiyonu hedef değişken sütunumuzda çalıştırırsak aşağıdaki sonucu elde ederiz:

12 : 37 : 48.394 TestScript There are 5 No 12 : 37 : 48.394 TestScript There are 9 Yes 12 : 37 : 48.394 TestScript There are 2 classes 12 : 37 : 48.394 TestScript "No" "Yes" 12 : 37 : 48.394 TestScript 5 9 12 : 37 : 48.394 TestScript Total contents = 14

Artık bu sayılara sahip olduğumuza göre, formülümüzü kullanarak entropiyi bulmaya devam edebiliriz.

Formüle yakından bakarsanız, ele aldığımız logaritmanın 2 tabanlı logaritma olduğunu fark edeceksiniz. 2 tabanlı logaritmayı 10 tabanlı ifadeyle bulmak için: logaritmasını almak istediğimiz sayının 10 tabanlı logaritmasını 2’nin 10 tabanlı logaritmasına böleriz.

double CDecisionTree::log2( double value ) { return (log10( value )/log10( 2 )); }

Değer sınıflarının olasılıklarını elde etmemizi sağlayacak Proba() fonksiyonunu da kodladım, işte burada:

double CDecisionTree::Proba( int number, double total) { return (number/total); }

Şu detay önemlidir. Sütunundaki bir öğenin olasılığını bulmak için, o öğenin sütunda kaç kez göründüğünü belirler ve sütundaki tüm öğelerin toplam sayısına böleriz. No değerine sahip 5 öğe ve Yes değerine sahip 9 öğe olduğunu fark etmişsinizdir, böylece: No olasılığı = 5/14 = 0.357142... Yes olasılığı = 9/14 = 0,642857...

Son olarak, özellik / veri kümesi sütununun entropisini bulmak için:

for ( int i= 0 ; i< ArraySize (SampleNumbers); i++) { double probability1 = Proba(SampleNumbers[i],total); Entropy += probability1 * log2(probability1); } entropy_out = -Entropy;

Fonksiyonu hedef değişken sütunumuzda çalıştırırsak şu çıktıyı elde ederiz:

13 : 37 : 54.273 TestScript Proba1 0.35714285714285715 13 : 37 : 54.273 TestScript Proba1 0.6428571428571429 13 : 37 : 54.273 TestScript Entropy of the entire dataset = 0.9402859586706309

Ta-da!

Artık, esas olarak y değerlerinin entropisi olan tüm veri kümesinin entropisini biliyoruz ve entropiyi bulma fonksiyonuna da sahibiz. Şimdi veri kümesindeki her bir sütunun entropisini bulalım.

Artık tüm veri kümesinin entropisine sahibiz. Bir sonraki adım, her bir bağımsız değişken sütunundaki öğelerin entropisini bulmaktır. Bağımsız değişkenlerde entropiyi bulmanın amacı, her bir veri sütunu için bilgi kazancını hesaplamaktır.

Outlook sütununun entropisini bulmak için kütüphanemizi kullanmadan önce, nelerin yapıldığının net bir şekilde anlaşılabilmesi adına onu manuel olarak hesaplayalım.

Outlook sütunundaki her bir öğeyi ilgili hedef değişkeniyle karşılaştırıyoruz.

Outlook ile PlayTennis sütununu karşılaştırma







Hedef değişkenin entropisi olarak da adlandırılan tüm veri kümesinin entropisini nasıl bulduğumuzdan farklı olarak, bağımsız değişkenin entropisini bulmak için onu hedef değişkenle ilişkilendirmeliyiz, çünkü hedefimiz orasıdır.

Outlook sütunundaki değerler

Sunny(güneşli), Overcast(bulutlu) ve Rain(yağmurlu) olmak üzere 3 farklı değerimiz vardır. Bu değerlerin her birinin hedef değişkenine dayalı olarak entropisini bulmamız gerekiyor.

Sunny: 2 Yes, 3 No.

Sunny için olumlu ve olumsuz değerlerin sayısına sahip olduğumuza göre, güneşli bir günde tenis oynama için Yes olasılığı şu şekilde olacaktır:

p 1 = 2 (Sunny için Yes sayısı) / 5 (toplam Sunny sayısı) Böylece, 2/5=0.4 Olumsuz durumda, 3/5=0.6. Yani, güneşli bir günde tenis oynamama olasılığı 0.6 olacaktır.

Son olarak, güneşli bir günde tenis oynamanın entropisini bulalım (formüle göz atın):

Sunny’nin entropisi = -(p1*log2p1 + p2*log2p2)

Sunny’nin entropisi = -(0.4*log20.4 + 0.6*log20.6) Sunny’nin entropisi = 0.97095

Şimdi Overcast’in entropisini bulalım.

Overcast: 4 Yes, 0 No. Böyle bir durum istisnadır.

ID3 Algoritmasındaki İstisnalar

Olumlu değerler varken 0 olumsuz değer olduğunda veya tam tersi şekilde, olumsuz değerler varken 0 olumlu değer olduğunda, entropi 0 olur. Bu düğüm saf bir düğümdür. Halihazırda homojen değerlere sahip olduğu için onu daha fazla bölmeye gerek yoktur. Bununla ne demek istediğimi karar ağacını çizerken daha iyi anlayacaksınız.

Diğer bir istisna ise:

Eşit sayıda olumlu ve olumsuz değer olduğunda, matematiksel olarak entropi 1 olur.



Etkin bir şekilde ilgilenmemiz gereken tek istisna, 0 değer olduğu zamandır çünkü bu, sıfıra bölme hatasına yol açabilir. İşte bu tür istisnaları işleme yeteneğine sahip yeni fonksiyon:

double CDecisionTree::Entropy( int &SampleNumbers[], int total) { double Entropy = 0 ; double entropy_out = 0 ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (SampleNumbers); i++) { if (SampleNumbers[i] == 0 ) { Entropy = 0 ; break ; } double probability1 = Proba(SampleNumbers[i],total); Entropy += probability1 * log2(probability1); } if (Entropy== 0 ) entropy_out = 0 ; else entropy_out = -Entropy; return (entropy_out); }

Ve son olarak, Rain’in entropisini bulalım.

Rain:

3 Yes,

2 No.

Yağmurlu bir günde tenis oynamanın entropisi:

Rain’in entropisi = -(p1*log2p1 + p2*log2p2)

Rain’in entropisi = -(0,6*log20,6 + 0,4*log20.4) Rain’in entropisi = 0.97095

İşte Outlook sütunundan elde ettiğimiz entropi değerleri:

Outlook sütunundan entropi değerleri Sunny’nin entropisi = 0.97095 Overcast’in entropisi = 0 Rain’in entropisi = 0.97095

Böylece Outlook sütunundaki 3 sınıfın entropilerini manuel olarak hesapladık. Programımızı bu entropileri bulmak için çalıştırırsak, sonuç şu şekilde olacaktır:

PD 0 13 : 47 : 20.571 TestScript <<<<<<<< Parent Entropy 0.94029 A = 0 >>>>>>>> FL 0 13 : 47 : 20.571 TestScript <<<<< C O L U M N Outlook >>>>> CL 0 13 : 47 : 20.571 TestScript << Sunny >> total > 5 MH 0 13 : 47 : 20.571 TestScript "No" "Yes" DM 0 13 : 47 : 20.571 TestScript 3 2 CQ 0 13 : 47 : 20.571 TestScript Entropy of Sunny = 0.97095 LD 0 13 : 47 : 20.571 TestScript << Overcast >> total > 4 OI 0 13 : 47 : 20.571 TestScript "No" "Yes" MJ 0 13 : 47 : 20.571 TestScript 0 4 CM 0 13 : 47 : 20.571 TestScript Entropy of Overcast = 0.00000 JD 0 13 : 47 : 20.571 TestScript << Rain >> total > 5 GN 0 13 : 47 : 20.571 TestScript "No" "Yes" JH 0 13 : 47 : 20.571 TestScript 2 3 HR 0 13 : 47 : 20.571 TestScript Entropy of Rain = 0.97095

Daha önce bahsettiğimiz formülü kullanarak tüm verilerin bilgi kazancını bulmak için bu değerleri kullanacağız.

Şimdi, kapalı kapılar ardında neler olup bittiğinin daha iyi anlaşılması adına bilgi kazancını manuel olarak bulalım.

Bilgi kazancı (Information Gain, IG) = Tüm veri kümesinin entropisi - Sınıfların olasılığıyla entropisinin çarpımlarının toplamı. IG = E(dataset) - (Prob(Sunny)*E(Sunny) + Prob(Overcast)*E(Overcast) + Prob(Rain)*E(Rain)) IG = 0.9402 - (5/14*0.97095 + 4/14*0 + 5/14*0.97095) IG = 0.2467 (Bu, Outlook sütununun bilgi kazancıdır)

Formülü koda dönüştürdüğümüzde:

double CDecisionTree::InformationGain( double parent_entropy, double &EntropyArr[], int &ClassNumbers[], int rows_) { double IG = 0 ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (EntropyArr); i++) { double prob = ClassNumbers[i]/ double (rows_); IG += prob * EntropyArr[i]; } return (parent_entropy - IG); }

Fonksiyonu çağıralım:

if (m_debug) printf ( "<<<<<< Column Information Gain %.5f >>>>>>

" ,IGArr[i]);

Çıktı:

PF 0 13 : 47 : 20.571 TestScript <<<<<< Column Information Gain 0.24675 >>>>>>

Şimdi yaptığımız işlemleri tüm sütunlar için tekrarlamamız ve bilgi kazançlarını bulmamız gerekiyor. Çıktı şu şekilde olacaktır:



RH 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) Default Parent Entropy 0.9402859586706309 PD 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) <<<<<<<< Parent Entropy 0.94029 A = 0 >>>>>>>> FL 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) <<<<< C O L U M N Outlook >>>>> CL 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) << Sunny >> total > 5 MH 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) "No" "Yes" DM 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) 3 2 CQ 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) Entropy of Sunny = 0.97095 LD 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) << Overcast >> total > 4 OI 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) "No" "Yes" MJ 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) 0 4 CM 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) Entropy of Overcast = 0.00000 JD 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) << Rain >> total > 5 GN 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) "No" "Yes" JH 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) 2 3 HR 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) Entropy of Rain = 0.97095 PF 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) <<<<<< Column Information Gain 0.24675 >>>>>> QP 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) KH 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) <<<<< C O L U M N Temp >>>>> PR 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) << Hot >> total > 4 QF 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) "No" "Yes" OS 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) 2 2 NK 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) Entropy of Hot = 1.00000 GO 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) << Mild >> total > 6 OD 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) "No" "Yes" KQ 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) 2 4 GJ 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) Entropy of Mild = 0.91830 HQ 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) << Cool >> total > 4 OJ 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) "No" "Yes" OO 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) 1 3 IH 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) Entropy of Cool = 0.81128 OR 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) <<<<<< Column Information Gain 0.02922 >>>>>> ID 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) HL 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) <<<<< C O L U M N Humidity >>>>> FH 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) << High >> total > 7 KM 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) "No" "Yes" HF 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) 4 3 GQ 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) Entropy of High = 0.98523 QK 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) << Normal >> total > 7 GR 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) "No" "Yes" DD 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) 1 6 OF 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) Entropy of Normal = 0.59167 EJ 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) <<<<<< Column Information Gain 0.15184 >>>>>> EL 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) GE 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) <<<<< C O L U M N Wind >>>>> IQ 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) << Weak >> total > 8 GE 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) "No" "Yes" EO 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) 2 6 LI 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) Entropy of Weak = 0.81128 FS 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) << Strong >> total > 6 CK 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) "No" "Yes" ML 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) 3 3 HO 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) Entropy of Strong = 1.00000 LE 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) <<<<<< Column Information Gain 0.04813 >>>>>> IE 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1)





Tüm sütunlar için bilgi kazançlarına sahip olduğumuza göre, artık karar ağacımızı çizmeye başlayabiliriz. Ama nasıl?

Az önce gerçekleştirdiğimiz bilgi kazançlarını bulma sürecinin amacı, hangi sütunun kök düğüm olacağına karar vermekti. Diğerlerinden daha fazla bilgi kazancına sahip olan sütun, kök düğüm olacaktır. Bizim durumumuzda, Outlook en yüksek bilgi kazancına sahiptir, dolayısıyla karar ağacımızın kök düğümü o olacaktır. Şimdi ağacımızı çizelim.





Outlook ile ilgili bu bilgiler, test komut dosyası çalıştırıldığında kütüphane tarafından sağlanır. Test komut dosyası makalenin sonuna eklenmiştir. Kütüphanenin varsayılan olan hata ayıklama modunda birçok bilgi yazdırılır.



Bilgi kazançlarını elde ettik. Ardından, tüm bilgi kazançlarını double türünde dizide depoladık. Sonrasında da dizideki maksimum değeri kök düğümümüz olarak kabul ettik.

ArrayResize (IGArr,i+ 1 ); IGArr[i] = InformationGain(P_EntropyArr[A],EntropyArr,ClassNumbers,rows); max_gain = ArrayMaximum (IGArr);

QR 0 13 : 47 : 20.571 TestScript (EURUSD,H1) Parent Noce will be Outlook with IG = 0.24675 IK 0 13 : 47 : 20.574 TestScript (EURUSD,H1) Parent Entropy Array and Class Numbers NL 0 13 : 47 : 20.574 TestScript (EURUSD,H1) "Sunny" "Overcast" "Rain" NH 0 13 : 47 : 20.574 TestScript (EURUSD,H1) 0.9710 0.0000 0.9710 FR 0 13 : 47 : 20.574 TestScript (EURUSD,H1) 5 4 5

Çıktı şu şekildedir:

Çizdiğimiz ağaca ilişkin ayrıntı:





Bu, kök düğümü bulduğumuz ve onu dallara ve yapraklara böldüğümüz ilk ama çok önemli adımdı. Bölünecek hiç bir şey kalmayıncaya kadar verileri bölmeye devam edeceğiz. Karar ağacımızda Sunny ve Rain dallarını bölerek ilerleyeceğiz.

Overcast, homojendir (saftır), bu nedenle ona tamamen sınıflandırılmış diyoruz. Karar ağacında ise böyle bir düğüm için yaprak ifadesini kullanıyoruz. Çünkü bu düğüm artık dallara bölünemez.



Ancak verileri bölmeye devam etmeden önce, elimizdeki mevcut veri kümesiyle yapmamız gereken birkaç önemli adım var.

Kalan veri kümesi matrisini sınıflandırma

Aynı öğelere sahip satırları artan sırada düzenlemek amacıyla kalan veri kümesi matrisini sınıflandırmalıyız. Bu, homojen içerikli dallar ve yapraklar oluşturmakta bize yardımcı olacaktır (ki elde etmeye çalıştığımız şey de budur).

void CDecisionTree::MatrixClassify( string &dataArr[], string &Classes[], int cols) { string ClassifiedArr[]; ArrayResize (ClassifiedArr, ArraySize (dataArr)); int fill_start = 0 , fill_ends = 0 ; int index = 0 ; for ( int i = 0 ; i< ArraySize (Classes); i++) { int start = 0 ; int curr_col = 0 ; for ( int j = 0 ; j< ArraySize (dataArr); j++) { curr_col++; if (Classes[i] == dataArr[j]) { if (curr_col == 1 ) fill_start = j; else { if (j>curr_col) fill_start = j - (curr_col- 1 ); else fill_start = (curr_col- 1 ) - j; fill_start = fill_start; } fill_ends = fill_start + cols; for ( int k=fill_start; k<fill_ends; k++) { index++; ClassifiedArr[index- 1 ] = dataArr[k]; } if (index >= ArraySize (dataArr)) break ; } if (curr_col == cols) curr_col = 0 ; } if (index >= ArraySize (dataArr)) break ; } ArrayCopy (dataArr,ClassifiedArr); ArrayFree (ClassifiedArr); }

Neden çok sayıda kod yorum olarak bırakıldı? Kütüphanemizin hala iyileştirmelere ihtiyacı vardır ve bu yorumlar hata ayıklamak için elzemdir. Umarım onlar üzerinde çalışarak kütüphanede ileri iyileştirmeler yaparsınız.



Fonksiyonu çağırdığımızda şu çıktıyı elde ediyoruz:

JG 0 13 : 47 : 20.574 TestScript (EURUSD,H1) Classified matrix dataset KL 0 13 : 47 : 20.574 TestScript (EURUSD,H1) "Outlook" "Temp" "Humidity" "Wind" "PlayTennis " GS 0 13 : 47 : 20.574 TestScript (EURUSD,H1) [ QF 0 13 : 47 : 20.574 TestScript (EURUSD,H1) "Sunny" "Hot" "High" "Weak" "No" DN 0 13 : 47 : 20.574 TestScript (EURUSD,H1) "Sunny" "Hot" "High" "Strong" "No" JF 0 13 : 47 : 20.574 TestScript (EURUSD,H1) "Sunny" "Mild" "High" "Weak" "No" ND 0 13 : 47 : 20.574 TestScript (EURUSD,H1) "Sunny" "Cool" "Normal" "Weak" "Yes" PN 0 13 : 47 : 20.574 TestScript (EURUSD,H1) "Sunny" "Mild" "Normal" "Strong" "Yes" EH 0 13 : 47 : 20.574 TestScript (EURUSD,H1) "Overcast" "Hot" "High" "Weak" "Yes" MH 0 13 : 47 : 20.574 TestScript (EURUSD,H1) "Overcast" "Cool" "Normal" "Strong" "Yes" MN 0 13 : 47 : 20.574 TestScript (EURUSD,H1) "Overcast" "Mild" "High" "Strong" "Yes" DN 0 13 : 47 : 20.574 TestScript (EURUSD,H1) "Overcast" "Hot" "Normal" "Weak" "Yes" MG 0 13 : 47 : 20.574 TestScript (EURUSD,H1) "Rain" "Mild" "High" "Weak" "Yes" QO 0 13 : 47 : 20.574 TestScript (EURUSD,H1) "Rain" "Cool" "Normal" "Weak" "Yes" LN 0 13 : 47 : 20.574 TestScript (EURUSD,H1) "Rain" "Cool" "Normal" "Strong" "No" LE 0 13 : 47 : 20.574 TestScript (EURUSD,H1) "Rain" "Mild" "Normal" "Weak" "Yes" FE 0 13 : 47 : 20.574 TestScript (EURUSD,H1) "Rain" "Mild" "High" "Strong" "No" GS 0 13 : 47 : 20.574 TestScript (EURUSD,H1) ] DH 0 13 : 47 : 20.574 TestScript (EURUSD,H1) columns = 5 rows = 70

Ta-da! Fonksiyon sihir gibi çalışıyor.

Şimdi bir sonraki önemli adıma geçelim.

Veri kümesinden yaprak düğümleri kaldırma

Bu noktaya kadar yaptığımız tüm işlemlerin bir sonraki yinelemesinden önce, herhangi bir dal oluşturmayacakları için yaprak düğümleri kaldıracağız. Mantıklı, değil mi?

Yaprak düğümündeki tüm satırları kaldırıyoruz. Bizim durumumuzda, Overcast’in tüm satırlarını kaldırıyoruz.

int zero_entropy_index = 0 ; bool zero_entropy = false ; for ( int e= 0 ; e< ArraySize (P_EntropyArr); e++) if (P_EntropyArr[e] == 0 ) { zero_entropy = true ; zero_entropy_index=e; break ; } if (zero_entropy) { MatrixRemoveRow(m_dataset,p_Classes[zero_entropy_index],cols); rows_total = ArraySize (m_dataset); if (m_debug) { printf ( "%s is A LEAF NODE its Rows have been removed from the dataset remaining Dataset is .." ,p_Classes[zero_entropy_index]); ArrayPrint (DataColumnNames); MatrixPrint(m_dataset,cols,rows_total); } ArrayRemove (P_EntropyArr,zero_entropy_index, 1 ); ArrayRemove (p_Classes,zero_entropy_index, 1 ); ArrayRemove (p_ClassNumbers,zero_entropy_index, 1 ); } if (m_debug) Print ( "rows total " ,rows_total, " " ,p_Classes[zero_entropy_index], " " ,p_ClassNumbers[zero_entropy_index]);

Bu kod bloğunun çıktısı şu şekilde olacaktır:

NQ 0 13 : 47 : 20.574 TestScript (EURUSD,H1) Overcast is A LEAF NODE its Rows have been removed from the dataset remaining Dataset is .. GP 0 13 : 47 : 20.574 TestScript (EURUSD,H1) "Outlook" "Temp" "Humidity" "Wind" "PlayTennis " KG 0 13 : 47 : 20.574 TestScript (EURUSD,H1) [ FS 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "Sunny" "Hot" "High" "Weak" "No" GK 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "Sunny" "Hot" "High" "Strong" "No" EI 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "Sunny" "Mild" "High" "Weak" "No" IP 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "Sunny" "Cool" "Normal" "Weak" "Yes" KK 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "Sunny" "Mild" "Normal" "Strong" "Yes" JK 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "Rain" "Mild" "High" "Weak" "Yes" FL 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "Rain" "Cool" "Normal" "Weak" "Yes" GK 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "Rain" "Cool" "Normal" "Strong" "No" OI 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "Rain" "Mild" "Normal" "Weak" "Yes" IQ 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "Rain" "Mild" "High" "Strong" "No" LG 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) ] IL 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) columns = 5 rows = 50 HE 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) rows total 50 Rain 5

Ta-da!

Son önemli adım:

Kök düğüm sütununu veri kümesinden kaldırma

Onu halihazırda kök düğüm olarak tanımlayıp ağacımıza çizdiğimiz için, artık ona veri kümemizde ihtiyacımız yoktur. Veri kümemizde sadece sınıflandırılmamış öğeler kalmalıdır.

MatrixRemoveColumn(m_dataset,max_gain,cols); cols = cols- 1 ; rows_total = rows_total - single_rowstotal; ArrayRemove (DataColumnNames,max_gain, 1 ); printf ( "Column %d removed from the Matrix, The remaining dataset is" ,max_gain+ 1 ); ArrayPrint (DataColumnNames); MatrixPrint(m_dataset,cols,rows_total);

Bu kod bloğunun çıktısı da aşağıdadır:

OM 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) Column 1 removed from the Matrix, The remaining dataset is ON 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "Temp" "Humidity" "Wind" "PlayTennis " HF 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) [ CR 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "Hot" "High" "Weak" "No" JE 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "Hot" "High" "Strong" "No" JR 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "Mild" "High" "Weak" "No" NG 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "Cool" "Normal" "Weak" "Yes" JI 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "Mild" "Normal" "Strong" "Yes" PR 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "Mild" "High" "Weak" "Yes" JJ 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "Cool" "Normal" "Weak" "Yes" QQ 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "Cool" "Normal" "Strong" "No" OG 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "Mild" "Normal" "Weak" "Yes" KD 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "Mild" "High" "Strong" "No" DR 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) ]

Ta-da!

Veri kümesinin belirli kısımlarını bu kadar güvenle çıkartabilmemizin nedeni, kütüphanenin veri kümesinde neler olduğuna dair bize ipuçları bırakan bir ağaç çizmesidir:



Çirkin görünüyor, ancak anlaşılması açısından yeterli. Sonraki makalelerde onu HTML ile oluşturmayı deneyeceğiz. Bu konuda bana yardımcı olun - GitHub depomun linkini aşağıya ekledim. Şimdi başladığımız işi bitirelim ve karar ağacı oluşturma sürecinin kalan kısmına bakalım. Bölünecek hiç bir şey kalmayıncaya kadar işlemi yinelediğimizde günlüğe kaydedilecek olan çıktı şudur:

HI 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) Final Parent Entropy Array and Class Numbers RK 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "Sunny" "Rain" CL 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) 0.9710 0.9710 CE 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) 5 5 EH 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) <<<<<<<< Parent Entropy 0.97095 A = 1 >>>>>>>> OF 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) <<<<< C O L U M N Temp >>>>> RP 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) << Hot >> total > 2 MD 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "No" "Yes" MQ 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) 2 0 QE 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) Entropy of Hot = 0.00000 FQ 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) << Mild >> total > 5 KJ 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "No" "Yes" NO 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) 2 3 DH 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) Entropy of Mild = 0.97095 IS 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) << Cool >> total > 3 KH 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "No" "Yes" LM 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) 1 2 FN 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) Entropy of Cool = 0.91830 KD 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) <<<<<< Column Information Gain 0.20999 >>>>>> EF 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) DJ 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) <<<<< C O L U M N Humidity >>>>> HJ 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) << High >> total > 5 OS 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "No" "Yes" FD 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) 4 1 NG 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) Entropy of High = 0.72193 KM 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) << Normal >> total > 5 CP 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "No" "Yes" JR 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) 1 4 MD 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) Entropy of Normal = 0.72193 EL 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) <<<<<< Column Information Gain 0.24902 >>>>>> IN 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) CS 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) <<<<< C O L U M N Wind >>>>> OS 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) << Weak >> total > 6 CK 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "No" "Yes" GM 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) 2 4 OO 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) Entropy of Weak = 0.91830 HE 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) << Strong >> total > 4 GI 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) "No" "Yes" OJ 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) 3 1 EM 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) Entropy of Strong = 0.81128 PG 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) <<<<<< Column Information Gain 0.09546 >>>>>> EG 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) HK 0 13 : 47 : 20.575 TestScript (EURUSD,H1) Parent Noce will be Humidity with IG = 0.24902 OI 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) Parent Entropy Array and Class Numbers JO 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "High" "Normal" "Cool" QJ 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) 0.7219 0.7219 0.9183 QO 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) 5 5 3 PJ 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) Classified matrix dataset NM 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "Temp" "Humidity" "Wind" "PlayTennis " EF 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) [ FM 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "Hot" "High" "Weak" "No" OD 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "Hot" "High" "Strong" "No" GR 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "Mild" "High" "Weak" "No" QG 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "Mild" "High" "Weak" "Yes" JD 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "Mild" "High" "Strong" "No" KS 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "Cool" "Normal" "Weak" "Yes" OJ 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "Mild" "Normal" "Strong" "Yes" CL 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "Cool" "Normal" "Weak" "Yes" LJ 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "Cool" "Normal" "Strong" "No" NH 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "Mild" "Normal" "Weak" "Yes" ER 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) ] LI 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) columns = 4 rows = 40 CQ 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) rows total 36 High 5 GH 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) Column 2 removed from the Matrix, The remaining dataset is MP 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "Temp" "Wind" "PlayTennis " QG 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) [ LL 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "Hot" "Weak" "No" OE 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "Hot" "Strong" "No" QQ 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "Mild" "Weak" "No" QE 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "Mild" "Weak" "Yes" LQ 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "Mild" "Strong" "No" HE 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "Cool" "Weak" "Yes" RM 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "Mild" "Strong" "Yes" PF 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "Cool" "Weak" "Yes" MR 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "Cool" "Strong" "No" IF 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "Mild" "Weak" "Yes" EN 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) ] ME 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) columns = 3 rows = 22 ER 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) Final Parent Entropy Array and Class Numbers HK 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "High" "Normal" "Cool" CQ 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) 0.7219 0.7219 0.9183 OK 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) 5 5 3 NS 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) <<<<<<<< Parent Entropy 0.91830 A = 2 >>>>>>>> JM 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) <<<<< C O L U M N Temp >>>>> CG 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) << Hot >> total > 2 DM 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "No" "Yes" LF 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) 2 0 HN 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) Entropy of Hot = 0.00000 OJ 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) << Mild >> total > 5 JS 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "No" "Yes" GD 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) 2 3 QG 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) Entropy of Mild = 0.97095 LL 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) << Cool >> total > 3 JQ 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "No" "Yes" IR 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) 1 2 OE 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) Entropy of Cool = 0.91830 RO 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) <<<<<< Column Information Gain 0.15733 >>>>>> PO 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) JS 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) <<<<< C O L U M N Wind >>>>> JR 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) << Weak >> total > 6 NH 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "No" "Yes" JM 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) 2 4 JL 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) Entropy of Weak = 0.91830 QD 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) << Strong >> total > 4 JN 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) "No" "Yes" JK 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) 3 1 DM 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) Entropy of Strong = 0.81128 JF 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) <<<<<< Column Information Gain 0.04281 >>>>>> DG 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) LI 0 13 : 47 : 20.578 TestScript (EURUSD,H1) Parent Noce will be Temp with IG = 0.15733 LH 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) Parent Entropy Array and Class Numbers GR 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Hot" "Mild" "Cool" CD 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) 0.0000 0.9710 0.9183 GN 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) 2 5 3 CK 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) Classified matrix dataset RL 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Temp" "Wind" "PlayTennis " NK 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) [ CQ 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Hot" "Weak" "No" LI 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Hot" "Strong" "No" JM 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Mild" "Weak" "No" NI 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Mild" "Weak" "Yes" CL 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Mild" "Strong" "No" KI 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Mild" "Strong" "Yes" LR 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Mild" "Weak" "Yes" KJ 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Cool" "Weak" "Yes" IQ 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Cool" "Weak" "Yes" DE 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Cool" "Strong" "No" NR 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) ] OI 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) columns = 3 rows = 30 OO 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) Hot is A LEAF NODE its Rows have been removed from the dataset remaining Dataset is .. HL 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Temp" "Wind" "PlayTennis " DJ 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) [ DL 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Mild" "Weak" "No" LH 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Mild" "Weak" "Yes" QL 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Mild" "Strong" "No" MH 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Mild" "Strong" "Yes" RQ 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Mild" "Weak" "Yes" MI 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Cool" "Weak" "Yes" KQ 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Cool" "Weak" "Yes" FD 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Cool" "Strong" "No" HQ 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) ] NN 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) columns = 3 rows = 24 IF 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) rows total 24 Mild 5 CO 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) Column 1 removed from the Matrix, The remaining dataset is DM 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Wind" "PlayTennis " PD 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) [ LN 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Weak" "No" JI 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Weak" "Yes" EL 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Strong" "No" GO 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Strong" "Yes" JG 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Weak" "Yes" JN 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Weak" "Yes" JE 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Weak" "Yes" EP 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Strong" "No" HK 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) ] PP 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) columns = 2 rows = 10 HG 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) Final Parent Entropy Array and Class Numbers FQ 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) "Mild" "Cool" OF 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) 0.9710 0.9183 IO 0 13 : 47 : 20.584 TestScript (EURUSD,H1) 5 3





Manuel olarak hesaplamalar yaparken süreç oldukça basit görünmesine rağmen, kodlamalar bana oldukça kafa karıştırıcı geldi. Bu yüzden, bir karar ağacı oluşturma sürecini burada genel hatlarıyla açıklamaya karar verdim. İşte genel olarak bir karar ağacı oluşturma fonksiyonu:





void CDecisionTree::BuildTree( void ) { int ClassNumbers[]; int max_gain = 0 ; double IGArr[]; string p_Classes[]; double P_EntropyArr[]; int p_ClassNumbers[]; GetClasses(TargetArr,m_DatasetClasses,p_ClassNumbers); ArrayResize (P_EntropyArr, 1 ); P_EntropyArr[ 0 ] = Entropy(p_ClassNumbers,single_rowstotal); string TempP_Classes[]; double TempP_EntropyArr[]; int TempP_ClassNumbers[]; if (m_debug) Print ( "Default Parent Entropy " ,P_EntropyArr[ 0 ]); int cols = m_colschosen; for ( int A = 0 ; A< ArraySize (P_EntropyArr); A++) { printf ( "<<<<<<<< Parent Entropy %.5f A = %d >>>>>>>> " ,P_EntropyArr[A],A); for ( int i= 0 ; i<cols- 1 ; i++) { int rows = ArraySize (m_dataset)/cols; string Arr[]; string ArrTarg[]; ArrayResize (Arr,rows); ArrayResize (ArrTarg,rows); printf ( " <<<<< C O L U M N %s >>>>> " ,DataColumnNames[i]); int index_target=cols- 1 ; for ( int j= 0 ; j<rows; j++) { int index = i+j * cols; Arr[j] = m_dataset[index]; ArrTarg[j] = m_dataset[index_target]; index_target += cols; } if (i == max_gain) { } ZeroMemory (ClassNumbers); ZeroMemory (SamplesNumbers); } ArrayCopy (p_Classes,TempP_Classes); ArrayCopy (P_EntropyArr,TempP_EntropyArr); ArrayCopy (p_ClassNumbers,TempP_ClassNumbers); string Node[ 1 ]; Node[ 0 ] = DataColumnNames[max_gain]; if (m_debug) printf ( "Parent Node will be %s with IG = %.5f" ,Node[ 0 ],IGArr[max_gain]); if (A == 0 ) DrawTree(Node, "parent" ,A); DrawTree(p_Classes, "child" ,A); MatrixClassify(m_dataset,p_Classes,cols); if (P_EntropyArr[e] == 0 ) { zero_entropy = true ; zero_entropy_index=e; break ; } if (zero_entropy) { MatrixRemoveRow(m_dataset,p_Classes[zero_entropy_index],cols); rows_total = ArraySize (m_dataset); ArrayRemove (P_EntropyArr,zero_entropy_index, 1 ); ArrayRemove (p_Classes,zero_entropy_index, 1 ); ArrayRemove (p_ClassNumbers,zero_entropy_index, 1 ); } if (m_debug) Print ( "rows total " ,rows_total, " " ,p_Classes[zero_entropy_index], " " ,p_ClassNumbers[zero_entropy_index]); MatrixRemoveColumn(m_dataset,max_gain,cols); cols = cols- 1 ; rows_total = rows_total - single_rowstotal; ArrayRemove (DataColumnNames,max_gain, 1 ); } }





Sonuç



Bu makalede sınıflandırma ağaçlarında yer alan temel hesaplamaları ele aldık. Bu, bir makalede ele alınamayacak kadar karmaşık ve uzun bir konudur. Umarım bu konuyu sonraki bir veya iki makaleyle tamamlayacağız. Şu anda da kütüphane, ticaret sorunlarını çözmenize yardımcı olacak karar ağacı algoritmaları oluşturmaya başlamanız için ihtiyacınız olan hemen hemen her şeye sahiptir.

Okuduğunuz için teşekkürler! GitHub depomun linki: https://github.com/MegaJoctan/DecisionTree-Classification-tree-MQL5. Bir sonraki makalede görüşmek dileğiyle.