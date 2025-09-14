- Visão do mercado
XLRE: Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)
A taxa do XLRE para hoje mudou para 0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.81 e o mais alto foi 42.11.
Veja a dinâmica do par de moedas Real Estate Select Sector SPDR Fund (The). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
XLRE Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de XLRE hoje?
Hoje Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) (XLRE) está avaliado em 42.06. O instrumento é negociado dentro de 0.24%, o fechamento de ontem foi 41.96, e o volume de negociação atingiu 3523. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de XLRE em tempo real.
As ações de Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) pagam dividendos?
Atualmente Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) está avaliado em 42.06. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -6.12% e USD. Monitore os movimentos de XLRE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de XLRE?
Você pode comprar ações de Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) (XLRE) pelo preço atual 42.06. Ordens geralmente são executadas perto de 42.06 ou 42.36, enquanto 3523 e 0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de XLRE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de XLRE?
Investir em Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) envolve considerar a faixa anual 35.77 - 45.48 e o preço atual 42.06. Muitos comparam 0.29% e 0.02% antes de enviar ordens em 42.06 ou 42.36. Estude as mudanças diárias de preço de XLRE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações The Real Estate Select Sector SPDR Fund?
O maior preço de The Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) no último ano foi 45.48. As ações oscilaram bastante dentro de 35.77 - 45.48, e a comparação com 41.96 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações The Real Estate Select Sector SPDR Fund?
O menor preço de The Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) no ano foi 35.77. A comparação com o preço atual 42.06 e 35.77 - 45.48 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de XLRE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de XLRE?
No passado Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 41.96 e -6.12% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 41.96
- Open
- 42.02
- Bid
- 42.06
- Ask
- 42.36
- Low
- 41.81
- High
- 42.11
- Volume
- 3.523 K
- Mudança diária
- 0.24%
- Mudança mensal
- 0.29%
- Mudança de 6 meses
- 0.02%
- Mudança anual
- -6.12%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8