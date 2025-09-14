クォートセクション
通貨 / XLRE
XLRE: Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)

41.85 USD 0.11 (0.26%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XLREの今日の為替レートは、-0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり41.81の安値と42.05の高値で取引されました。

Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

XLRE株の現在の価格は？

Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)の株価は本日41.85です。-0.26%内で取引され、前日の終値は41.96、取引量は2414に達しました。XLREのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)の株は配当を出しますか？

Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)の現在の価格は41.85です。配当方針は会社によりますが、投資家は-6.58%やUSDにも注目します。XLREの動きはライブチャートで確認できます。

XLRE株を買う方法は？

Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)の株は現在41.85で購入可能です。注文は通常41.85または42.15付近で行われ、2414や-0.40%が市場の動きを示します。XLREの最新情報はライブチャートで確認できます。

XLRE株に投資する方法は？

Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)への投資では、年間の値幅35.77 - 45.48と現在の41.85を考慮します。注文は多くの場合41.85や42.15で行われる前に、-0.21%や-0.48%と比較されます。XLREの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

The Real Estate Select Sector SPDR Fundの株の最高値は？

The Real Estate Select Sector SPDR Fundの過去1年の最高値は45.48でした。35.77 - 45.48内で株価は大きく変動し、41.96と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

The Real Estate Select Sector SPDR Fundの株の最低値は？

The Real Estate Select Sector SPDR Fund(XLRE)の年間最安値は35.77でした。現在の41.85や35.77 - 45.48と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。XLREの動きはライブチャートで確認できます。

XLREの株式分割はいつ行われましたか？

Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、41.96、-6.58%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
41.81 42.05
1年のレンジ
35.77 45.48
以前の終値
41.96
始値
42.02
買値
41.85
買値
42.15
安値
41.81
高値
42.05
出来高
2.414 K
1日の変化
-0.26%
1ヶ月の変化
-0.21%
6ヶ月の変化
-0.48%
1年の変化
-6.58%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8