XLRE: Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)
XLREの今日の為替レートは、-0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり41.81の安値と42.05の高値で取引されました。
Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
XLRE株の現在の価格は？
Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)の株価は本日41.85です。-0.26%内で取引され、前日の終値は41.96、取引量は2414に達しました。XLREのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)の株は配当を出しますか？
Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)の現在の価格は41.85です。配当方針は会社によりますが、投資家は-6.58%やUSDにも注目します。XLREの動きはライブチャートで確認できます。
XLRE株を買う方法は？
Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)の株は現在41.85で購入可能です。注文は通常41.85または42.15付近で行われ、2414や-0.40%が市場の動きを示します。XLREの最新情報はライブチャートで確認できます。
XLRE株に投資する方法は？
Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)への投資では、年間の値幅35.77 - 45.48と現在の41.85を考慮します。注文は多くの場合41.85や42.15で行われる前に、-0.21%や-0.48%と比較されます。XLREの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
The Real Estate Select Sector SPDR Fundの株の最高値は？
The Real Estate Select Sector SPDR Fundの過去1年の最高値は45.48でした。35.77 - 45.48内で株価は大きく変動し、41.96と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
The Real Estate Select Sector SPDR Fundの株の最低値は？
The Real Estate Select Sector SPDR Fund(XLRE)の年間最安値は35.77でした。現在の41.85や35.77 - 45.48と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。XLREの動きはライブチャートで確認できます。
XLREの株式分割はいつ行われましたか？
Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、41.96、-6.58%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 41.96
- 始値
- 42.02
- 買値
- 41.85
- 買値
- 42.15
- 安値
- 41.81
- 高値
- 42.05
- 出来高
- 2.414 K
- 1日の変化
- -0.26%
- 1ヶ月の変化
- -0.21%
- 6ヶ月の変化
- -0.48%
- 1年の変化
- -6.58%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8