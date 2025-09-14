- Übersicht
XLRE: Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)
Der Wechselkurs von XLRE hat sich für heute um 0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.81 bis zu einem Hoch von 42.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von XLRE heute?
Die Aktie von Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) (XLRE) notiert heute bei 42.14. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.43% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 41.96 und das Handelsvolumen erreichte 4440. Das Live-Chart von XLRE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie XLRE Dividenden?
Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) wird derzeit mit 42.14 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -5.94% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von XLRE zu verfolgen.
Wie kaufe ich XLRE-Aktien?
Sie können Aktien von Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) (XLRE) zum aktuellen Kurs von 42.14 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 42.14 oder 42.44 platziert, während 4440 und 0.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von XLRE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in XLRE-Aktien?
Bei einer Investition in Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) müssen die jährliche Spanne 35.77 - 45.48 und der aktuelle Kurs 42.14 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.48% und 0.21%, bevor sie Orders zu 42.14 oder 42.44 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von XLRE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von The Real Estate Select Sector SPDR Fund?
Der höchste Kurs von The Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) im vergangenen Jahr lag bei 45.48. Innerhalb von 35.77 - 45.48 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 41.96 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von The Real Estate Select Sector SPDR Fund?
Der niedrigste Kurs von The Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) im Laufe des Jahres betrug 35.77. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 42.14 und der Spanne 35.77 - 45.48 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von XLRE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von XLRE statt?
Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 41.96 und -5.94% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.96
- Eröffnung
- 42.02
- Bid
- 42.14
- Ask
- 42.44
- Tief
- 41.81
- Hoch
- 42.15
- Volumen
- 4.440 K
- Tagesänderung
- 0.43%
- Monatsänderung
- 0.48%
- 6-Monatsänderung
- 0.21%
- Jahresänderung
- -5.94%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8