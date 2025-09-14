QuotazioniSezioni
Valute / XLRE
XLRE: Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)

42.14 USD 0.18 (0.43%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XLRE ha avuto una variazione del 0.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.81 e ad un massimo di 42.15.

Segui le dinamiche di Real Estate Select Sector SPDR Fund (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni XLRE oggi?

Oggi le azioni Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) sono prezzate a 42.14. Viene scambiato all'interno di 0.43%, la chiusura di ieri è stata 41.96 e il volume degli scambi ha raggiunto 4440. Il grafico dei prezzi in tempo reale di XLRE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) pagano dividendi?

Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) è attualmente valutato a 42.14. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -5.94% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di XLRE.

Come acquistare azioni XLRE?

Puoi acquistare azioni Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) al prezzo attuale di 42.14. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 42.14 o 42.44, mentre 4440 e 0.29% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di XLRE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni XLRE?

Investire in Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) implica considerare l'intervallo annuale 35.77 - 45.48 e il prezzo attuale 42.14. Molti confrontano 0.48% e 0.21% prima di effettuare ordini su 42.14 o 42.44. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di XLRE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni The Real Estate Select Sector SPDR Fund?

Il prezzo massimo di The Real Estate Select Sector SPDR Fund nell'ultimo anno è stato 45.48. All'interno di 35.77 - 45.48, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 41.96 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni The Real Estate Select Sector SPDR Fund?

Il prezzo più basso di The Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) nel corso dell'anno è stato 35.77. Confrontandolo con gli attuali 42.14 e 35.77 - 45.48 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda XLRE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di XLRE?

Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 41.96 e -5.94%.

Intervallo Giornaliero
41.81 42.15
Intervallo Annuale
35.77 45.48
Chiusura Precedente
41.96
Apertura
42.02
Bid
42.14
Ask
42.44
Minimo
41.81
Massimo
42.15
Volume
4.440 K
Variazione giornaliera
0.43%
Variazione Mensile
0.48%
Variazione Semestrale
0.21%
Variazione Annuale
-5.94%
