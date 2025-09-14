CotizacionesSecciones
Divisas / XLRE
Volver a Acciones

XLRE: Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)

41.85 USD 0.11 (0.26%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de XLRE de hoy ha cambiado un -0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.81, mientras que el máximo ha alcanzado 42.05.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Real Estate Select Sector SPDR Fund (The). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XLRE News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de XLRE hoy?

Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) (XLRE) se evalúa hoy en 41.85. El instrumento se negocia dentro de -0.26%; el cierre de ayer ha sido 41.96 y el volumen comercial ha alcanzado 2414. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios XLRE en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)?

Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) se evalúa actualmente en 41.85. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -6.58% y USD. Monitoree los movimientos de XLRE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de XLRE?

Puede comprar acciones de Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) (XLRE) al precio actual de 41.85. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 41.85 o 42.15, mientras que 2414 y -0.40% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de XLRE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de XLRE?

Invertir en Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) implica tener en cuenta el rango anual 35.77 - 45.48 y el precio actual 41.85. Muchos comparan -0.21% y -0.48% antes de colocar órdenes en 41.85 o 42.15. Estudie los cambios diarios de precios de XLRE en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de The Real Estate Select Sector SPDR Fund?

El precio más alto de The Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) en el último año ha sido 45.48. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 35.77 - 45.48, una comparación con 41.96 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de The Real Estate Select Sector SPDR Fund?

El precio más bajo de The Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) para el año ha sido 35.77. La comparación con los actuales 41.85 y 35.77 - 45.48 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de XLRE en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de XLRE?

En el pasado, Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 41.96 y -6.58% después de las acciones corporativas.

Rango diario
41.81 42.05
Rango anual
35.77 45.48
Cierres anteriores
41.96
Open
42.02
Bid
41.85
Ask
42.15
Low
41.81
High
42.05
Volumen
2.414 K
Cambio diario
-0.26%
Cambio mensual
-0.21%
Cambio a 6 meses
-0.48%
Cambio anual
-6.58%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8