XLRE: Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)
Le taux de change de XLRE a changé de 0.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.81 et à un maximum de 42.15.
Suivez la dynamique Real Estate Select Sector SPDR Fund (The). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XLRE Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action XLRE aujourd'hui ?
L'action Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) est cotée à 42.14 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.43%, a clôturé hier à 41.96 et son volume d'échange a atteint 4440. Le graphique en temps réel du cours de XLRE présente ces mises à jour.
L'action Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) verse-t-elle des dividendes ?
Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) est actuellement valorisé à 42.14. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -5.94% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de XLRE.
Comment acheter des actions XLRE ?
Vous pouvez acheter des actions Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) au cours actuel de 42.14. Les ordres sont généralement placés à proximité de 42.14 ou de 42.44, le 4440 et le 0.29% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de XLRE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action XLRE ?
Investir dans Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) implique de prendre en compte la fourchette annuelle 35.77 - 45.48 et le prix actuel 42.14. Beaucoup comparent 0.48% et 0.21% avant de passer des ordres à 42.14 ou 42.44. Consultez le graphique du cours de XLRE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action The Real Estate Select Sector SPDR Fund ?
Le cours le plus élevé de The Real Estate Select Sector SPDR Fund l'année dernière était 45.48. Au cours de 35.77 - 45.48, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 41.96 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action The Real Estate Select Sector SPDR Fund ?
Le cours le plus bas de The Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) sur l'année a été 35.77. Sa comparaison avec 42.14 et 35.77 - 45.48 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de XLRE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action XLRE a-t-elle été divisée ?
Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 41.96 et -5.94% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 41.96
- Ouverture
- 42.02
- Bid
- 42.14
- Ask
- 42.44
- Plus Bas
- 41.81
- Plus Haut
- 42.15
- Volume
- 4.440 K
- Changement quotidien
- 0.43%
- Changement Mensuel
- 0.48%
- Changement à 6 Mois
- 0.21%
- Changement Annuel
- -5.94%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8