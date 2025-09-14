- Обзор рынка
XLRE: Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)
Курс XLRE за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.83, а максимальная — 42.05.
Следите за динамикой Real Estate Select Sector SPDR Fund (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XLRE
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XLRE сегодня?
Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) (XLRE) сегодня оценивается на уровне 41.88. Инструмент торгуется в пределах -0.19%, вчерашнее закрытие составило 41.96, а торговый объем достиг 1298. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XLRE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)?
Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) в настоящее время оценивается в 41.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.52% и USD. Отслеживайте движения XLRE на графике в реальном времени.
Как купить акции XLRE?
Вы можете купить акции Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) (XLRE) по текущей цене 41.88. Ордера обычно размещаются около 41.88 или 42.18, тогда как 1298 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XLRE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XLRE?
Инвестирование в Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) предполагает учет годового диапазона 35.77 - 45.48 и текущей цены 41.88. Многие сравнивают -0.14% и -0.40% перед размещением ордеров на 41.88 или 42.18. Изучайте ежедневные изменения цены XLRE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции The Real Estate Select Sector SPDR Fund?
Самая высокая цена The Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) за последний год составила 45.48. Акции заметно колебались в пределах 35.77 - 45.48, сравнение с 41.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции The Real Estate Select Sector SPDR Fund?
Самая низкая цена The Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) за год составила 35.77. Сравнение с текущими 41.88 и 35.77 - 45.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XLRE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XLRE?
В прошлом Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.96 и -6.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.96
- Open
- 42.02
- Bid
- 41.88
- Ask
- 42.18
- Low
- 41.83
- High
- 42.05
- Объем
- 1.298 K
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- -0.14%
- 6-месячное изменение
- -0.40%
- Годовое изменение
- -6.52%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8