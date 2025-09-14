КотировкиРазделы
Валюты / XLRE
Назад в Рынок акций США

XLRE: Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)

41.88 USD 0.08 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XLRE за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.83, а максимальная — 42.05.

Следите за динамикой Real Estate Select Sector SPDR Fund (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости XLRE

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XLRE сегодня?

Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) (XLRE) сегодня оценивается на уровне 41.88. Инструмент торгуется в пределах -0.19%, вчерашнее закрытие составило 41.96, а торговый объем достиг 1298. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XLRE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)?

Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) в настоящее время оценивается в 41.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.52% и USD. Отслеживайте движения XLRE на графике в реальном времени.

Как купить акции XLRE?

Вы можете купить акции Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) (XLRE) по текущей цене 41.88. Ордера обычно размещаются около 41.88 или 42.18, тогда как 1298 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XLRE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XLRE?

Инвестирование в Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) предполагает учет годового диапазона 35.77 - 45.48 и текущей цены 41.88. Многие сравнивают -0.14% и -0.40% перед размещением ордеров на 41.88 или 42.18. Изучайте ежедневные изменения цены XLRE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции The Real Estate Select Sector SPDR Fund?

Самая высокая цена The Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) за последний год составила 45.48. Акции заметно колебались в пределах 35.77 - 45.48, сравнение с 41.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции The Real Estate Select Sector SPDR Fund?

Самая низкая цена The Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) за год составила 35.77. Сравнение с текущими 41.88 и 35.77 - 45.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XLRE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XLRE?

В прошлом Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.96 и -6.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.83 42.05
Годовой диапазон
35.77 45.48
Предыдущее закрытие
41.96
Open
42.02
Bid
41.88
Ask
42.18
Low
41.83
High
42.05
Объем
1.298 K
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
-0.14%
6-месячное изменение
-0.40%
Годовое изменение
-6.52%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8