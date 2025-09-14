XLRE: Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)
今日XLRE汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点41.83和高点42.05进行交易。
关注Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
XLRE股票今天的价格是多少？
Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)股票今天的定价为41.88。它在-0.19%范围内交易，昨天的收盘价为41.96，交易量达到1298。XLRE的实时价格图表显示了这些更新。
Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)股票是否支付股息？
Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)目前的价值为41.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.52%和USD。实时查看图表以跟踪XLRE走势。
如何购买XLRE股票？
您可以以41.88的当前价格购买Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)股票。订单通常设置在41.88或42.18附近，而1298和-0.33%显示市场活动。立即关注XLRE的实时图表更新。
如何投资XLRE股票？
投资Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)需要考虑年度范围35.77 - 45.48和当前价格41.88。许多人在以41.88或42.18下订单之前，会比较-0.14%和。实时查看XLRE价格图表，了解每日变化。
The Real Estate Select Sector SPDR Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，The Real Estate Select Sector SPDR Fund的最高价格是45.48。在35.77 - 45.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)的绩效。
The Real Estate Select Sector SPDR Fund股票的最低价格是多少？
The Real Estate Select Sector SPDR Fund（XLRE）的最低价格为35.77。将其与当前的41.88和35.77 - 45.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XLRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XLRE股票是什么时候拆分的？
Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.96和-6.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.96
- 开盘价
- 42.02
- 卖价
- 41.88
- 买价
- 42.18
- 最低价
- 41.83
- 最高价
- 42.05
- 交易量
- 1.298 K
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- -0.14%
- 6个月变化
- -0.40%
- 年变化
- -6.52%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8