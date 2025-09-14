报价部分
货币 / XLRE
回到股票

XLRE: Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)

41.88 USD 0.08 (0.19%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日XLRE汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点41.83和高点42.05进行交易。

关注Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

XLRE新闻

常见问题解答

XLRE股票今天的价格是多少？

Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)股票今天的定价为41.88。它在-0.19%范围内交易，昨天的收盘价为41.96，交易量达到1298。XLRE的实时价格图表显示了这些更新。

Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)股票是否支付股息？

Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)目前的价值为41.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.52%和USD。实时查看图表以跟踪XLRE走势。

如何购买XLRE股票？

您可以以41.88的当前价格购买Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)股票。订单通常设置在41.88或42.18附近，而1298和-0.33%显示市场活动。立即关注XLRE的实时图表更新。

如何投资XLRE股票？

投资Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)需要考虑年度范围35.77 - 45.48和当前价格41.88。许多人在以41.88或42.18下订单之前，会比较-0.14%和。实时查看XLRE价格图表，了解每日变化。

The Real Estate Select Sector SPDR Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，The Real Estate Select Sector SPDR Fund的最高价格是45.48。在35.77 - 45.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)的绩效。

The Real Estate Select Sector SPDR Fund股票的最低价格是多少？

The Real Estate Select Sector SPDR Fund（XLRE）的最低价格为35.77。将其与当前的41.88和35.77 - 45.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XLRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XLRE股票是什么时候拆分的？

Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.96和-6.52%中可见。

日范围
41.83 42.05
年范围
35.77 45.48
前一天收盘价
41.96
开盘价
42.02
卖价
41.88
买价
42.18
最低价
41.83
最高价
42.05
交易量
1.298 K
日变化
-0.19%
月变化
-0.14%
6个月变化
-0.40%
年变化
-6.52%
