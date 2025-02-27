Moedas / WTM
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
WTM: White Mountains Insurance Group Ltd
1730.99 USD 10.99 (0.64%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WTM para hoje mudou para 0.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1715.00 e o mais alto foi 1736.00.
Veja a dinâmica do par de moedas White Mountains Insurance Group Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WTM Notícias
- White Mountains (WTM) Q2 Revenue Up 74%
- The London Company Small Cap Vs. Russell 2000 Q2 2025 Commentary
- The London Company SMID Cap Vs. Russell 2500 Q2 2025 Commentary
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- White Mountains to acquire 51% stake in Distinguished Programs
- Touchstone Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (TSFAX)
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Victory RS Partners Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:RSPFX)
- White Mountains to Hold 2025 Annual Investor Information Meeting on June 6, 2025
- White Mountains: With 2 Catalysts, I Am Upgrading It To A Buy (NYSE:WTM)
- White Mountains Insurance (NYSE:WTM)
- White Mountains: A High-Quality Insurer At A Fair Price (NYSE:WTM)
- The London Company Small Cap Vs. Russell 2000 Q4 2024 Commentary
- The London Company SMID Cap Vs. Russell 2500 Q4 2024 Commentary
Faixa diária
1715.00 1736.00
Faixa anual
1678.87 2023.00
- Fechamento anterior
- 1720.00
- Open
- 1715.00
- Bid
- 1730.99
- Ask
- 1731.29
- Low
- 1715.00
- High
- 1736.00
- Volume
- 8
- Mudança diária
- 0.64%
- Mudança mensal
- -4.05%
- Mudança de 6 meses
- -10.39%
- Mudança anual
- 0.97%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh