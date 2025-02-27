KurseKategorien
Währungen / WTM
Zurück zum Aktien

WTM: White Mountains Insurance Group Ltd

1749.90 USD 29.90 (1.74%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WTM hat sich für heute um 1.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1715.00 bis zu einem Hoch von 1749.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die White Mountains Insurance Group Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WTM News

Tagesspanne
1715.00 1749.90
Jahresspanne
1678.87 2023.00
Vorheriger Schlusskurs
1720.00
Eröffnung
1715.00
Bid
1749.90
Ask
1750.20
Tief
1715.00
Hoch
1749.90
Volumen
11
Tagesänderung
1.74%
Monatsänderung
-3.00%
6-Monatsänderung
-9.41%
Jahresänderung
2.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K