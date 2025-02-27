FiyatlarBölümler
WTM: White Mountains Insurance Group Ltd

1773.73 USD 23.83 (1.36%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WTM fiyatı bugün 1.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1735.00 ve Yüksek fiyatı olarak 1776.22 aralığında işlem gördü.

White Mountains Insurance Group Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1735.00 1776.22
Yıllık aralık
1678.87 2023.00
Önceki kapanış
1749.90
Açılış
1735.00
Satış
1773.73
Alış
1774.03
Düşük
1735.00
Yüksek
1776.22
Hacim
18
Günlük değişim
1.36%
Aylık değişim
-1.68%
6 aylık değişim
-8.18%
Yıllık değişim
3.46%
