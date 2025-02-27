CotizacionesSecciones
Divisas / WTM
Volver a Acciones

WTM: White Mountains Insurance Group Ltd

1720.00 USD 1.35 (0.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de WTM de hoy ha cambiado un 0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1711.39, mientras que el máximo ha alcanzado 1728.48.

Siga la dinámica de la pareja de divisas White Mountains Insurance Group Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WTM News

Rango diario
1711.39 1728.48
Rango anual
1678.87 2023.00
Cierres anteriores
1718.65
Open
1724.00
Bid
1720.00
Ask
1720.30
Low
1711.39
High
1728.48
Volumen
24
Cambio diario
0.08%
Cambio mensual
-4.66%
Cambio a 6 meses
-10.96%
Cambio anual
0.33%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B