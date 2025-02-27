Divisas / WTM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
WTM: White Mountains Insurance Group Ltd
1720.00 USD 1.35 (0.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WTM de hoy ha cambiado un 0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1711.39, mientras que el máximo ha alcanzado 1728.48.
Siga la dinámica de la pareja de divisas White Mountains Insurance Group Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WTM News
- White Mountains (WTM) Q2 Revenue Up 74%
- The London Company Small Cap Vs. Russell 2000 Q2 2025 Commentary
- The London Company SMID Cap Vs. Russell 2500 Q2 2025 Commentary
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- White Mountains to acquire 51% stake in Distinguished Programs
- Touchstone Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (TSFAX)
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Victory RS Partners Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:RSPFX)
- White Mountains to Hold 2025 Annual Investor Information Meeting on June 6, 2025
- White Mountains: With 2 Catalysts, I Am Upgrading It To A Buy (NYSE:WTM)
- White Mountains Insurance (NYSE:WTM)
- White Mountains: A High-Quality Insurer At A Fair Price (NYSE:WTM)
- The London Company Small Cap Vs. Russell 2000 Q4 2024 Commentary
- The London Company SMID Cap Vs. Russell 2500 Q4 2024 Commentary
Rango diario
1711.39 1728.48
Rango anual
1678.87 2023.00
- Cierres anteriores
- 1718.65
- Open
- 1724.00
- Bid
- 1720.00
- Ask
- 1720.30
- Low
- 1711.39
- High
- 1728.48
- Volumen
- 24
- Cambio diario
- 0.08%
- Cambio mensual
- -4.66%
- Cambio a 6 meses
- -10.96%
- Cambio anual
- 0.33%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B