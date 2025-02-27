货币 / WTM
WTM: White Mountains Insurance Group Ltd
1722.95 USD 4.30 (0.25%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WTM汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点1716.00和高点1728.48进行交易。
关注White Mountains Insurance Group Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WTM新闻
- White Mountains (WTM) Q2 Revenue Up 74%
- The London Company Small Cap Vs. Russell 2000 Q2 2025 Commentary
- The London Company SMID Cap Vs. Russell 2500 Q2 2025 Commentary
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- White Mountains to acquire 51% stake in Distinguished Programs
- Touchstone Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (TSFAX)
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Victory RS Partners Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:RSPFX)
- White Mountains to Hold 2025 Annual Investor Information Meeting on June 6, 2025
- White Mountains: With 2 Catalysts, I Am Upgrading It To A Buy (NYSE:WTM)
- White Mountains Insurance (NYSE:WTM)
- White Mountains: A High-Quality Insurer At A Fair Price (NYSE:WTM)
- The London Company Small Cap Vs. Russell 2000 Q4 2024 Commentary
- The London Company SMID Cap Vs. Russell 2500 Q4 2024 Commentary
日范围
1716.00 1728.48
年范围
1678.87 2023.00
- 前一天收盘价
- 1718.65
- 开盘价
- 1724.00
- 卖价
- 1722.95
- 买价
- 1723.25
- 最低价
- 1716.00
- 最高价
- 1728.48
- 交易量
- 7
- 日变化
- 0.25%
- 月变化
- -4.49%
- 6个月变化
- -10.81%
- 年变化
- 0.50%
