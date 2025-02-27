通貨 / WTM
WTM: White Mountains Insurance Group Ltd
1749.90 USD 29.90 (1.74%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WTMの今日の為替レートは、1.74%変化しました。日中、通貨は1あたり1715.00の安値と1749.90の高値で取引されました。
White Mountains Insurance Group Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WTM News
1日のレンジ
1715.00 1749.90
1年のレンジ
1678.87 2023.00
- 以前の終値
- 1720.00
- 始値
- 1715.00
- 買値
- 1749.90
- 買値
- 1750.20
- 安値
- 1715.00
- 高値
- 1749.90
- 出来高
- 11
- 1日の変化
- 1.74%
- 1ヶ月の変化
- -3.00%
- 6ヶ月の変化
- -9.41%
- 1年の変化
- 2.07%
