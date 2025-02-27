クォートセクション
通貨 / WTM
WTM: White Mountains Insurance Group Ltd

1749.90 USD 29.90 (1.74%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WTMの今日の為替レートは、1.74%変化しました。日中、通貨は1あたり1715.00の安値と1749.90の高値で取引されました。

White Mountains Insurance Group Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
1715.00 1749.90
1年のレンジ
1678.87 2023.00
以前の終値
1720.00
始値
1715.00
買値
1749.90
買値
1750.20
安値
1715.00
高値
1749.90
出来高
11
1日の変化
1.74%
1ヶ月の変化
-3.00%
6ヶ月の変化
-9.41%
1年の変化
2.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K