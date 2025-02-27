통화 / WTM
WTM: White Mountains Insurance Group Ltd
1773.73 USD 23.83 (1.36%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WTM 환율이 오늘 1.36%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1735.00이고 고가는 1776.22이었습니다.
White Mountains Insurance Group Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
1735.00 1776.22
년간 변동
1678.87 2023.00
- 이전 종가
- 1749.90
- 시가
- 1735.00
- Bid
- 1773.73
- Ask
- 1774.03
- 저가
- 1735.00
- 고가
- 1776.22
- 볼륨
- 18
- 일일 변동
- 1.36%
- 월 변동
- -1.68%
- 6개월 변동
- -8.18%
- 년간 변동율
- 3.46%
20 9월, 토요일