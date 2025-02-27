CotationsSections
WTM: White Mountains Insurance Group Ltd

1773.73 USD 23.83 (1.36%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WTM a changé de 1.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1735.00 et à un maximum de 1776.22.

Suivez la dynamique White Mountains Insurance Group Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
1735.00 1776.22
Range Annuel
1678.87 2023.00
Clôture Précédente
1749.90
Ouverture
1735.00
Bid
1773.73
Ask
1774.03
Plus Bas
1735.00
Plus Haut
1776.22
Volume
18
Changement quotidien
1.36%
Changement Mensuel
-1.68%
Changement à 6 Mois
-8.18%
Changement Annuel
3.46%
