WTM: White Mountains Insurance Group Ltd
1773.73 USD 23.83 (1.36%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WTM a changé de 1.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1735.00 et à un maximum de 1776.22.
Suivez la dynamique White Mountains Insurance Group Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
WTM Nouvelles
- White Mountains (WTM) Q2 Revenue Up 74%
- The London Company Small Cap Vs. Russell 2000 Q2 2025 Commentary
- The London Company SMID Cap Vs. Russell 2500 Q2 2025 Commentary
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- White Mountains to acquire 51% stake in Distinguished Programs
- Touchstone Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (TSFAX)
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Victory RS Partners Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:RSPFX)
- White Mountains to Hold 2025 Annual Investor Information Meeting on June 6, 2025
- White Mountains: With 2 Catalysts, I Am Upgrading It To A Buy (NYSE:WTM)
- White Mountains Insurance (NYSE:WTM)
- White Mountains: A High-Quality Insurer At A Fair Price (NYSE:WTM)
- The London Company Small Cap Vs. Russell 2000 Q4 2024 Commentary
- The London Company SMID Cap Vs. Russell 2500 Q4 2024 Commentary
Range quotidien
1735.00 1776.22
Range Annuel
1678.87 2023.00
- Clôture Précédente
- 1749.90
- Ouverture
- 1735.00
- Bid
- 1773.73
- Ask
- 1774.03
- Plus Bas
- 1735.00
- Plus Haut
- 1776.22
- Volume
- 18
- Changement quotidien
- 1.36%
- Changement Mensuel
- -1.68%
- Changement à 6 Mois
- -8.18%
- Changement Annuel
- 3.46%
20 septembre, samedi