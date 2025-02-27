Валюты / WTM
WTM: White Mountains Insurance Group Ltd
1718.65 USD 5.22 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WTM за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1704.00, а максимальная — 1718.65.
Следите за динамикой White Mountains Insurance Group Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WTM
- White Mountains (WTM) Q2 Revenue Up 74%
- The London Company Small Cap Vs. Russell 2000 Q2 2025 Commentary
- The London Company SMID Cap Vs. Russell 2500 Q2 2025 Commentary
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- White Mountains to acquire 51% stake in Distinguished Programs
- Touchstone Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (TSFAX)
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Victory RS Partners Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:RSPFX)
- White Mountains to Hold 2025 Annual Investor Information Meeting on June 6, 2025
- White Mountains: With 2 Catalysts, I Am Upgrading It To A Buy (NYSE:WTM)
- White Mountains Insurance (NYSE:WTM)
- White Mountains: A High-Quality Insurer At A Fair Price (NYSE:WTM)
- The London Company Small Cap Vs. Russell 2000 Q4 2024 Commentary
- The London Company SMID Cap Vs. Russell 2500 Q4 2024 Commentary
Дневной диапазон
1704.00 1718.65
Годовой диапазон
1678.87 2023.00
- Предыдущее закрытие
- 1713.43
- Open
- 1704.00
- Bid
- 1718.65
- Ask
- 1718.95
- Low
- 1704.00
- High
- 1718.65
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 0.30%
- Месячное изменение
- -4.73%
- 6-месячное изменение
- -11.03%
- Годовое изменение
- 0.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.