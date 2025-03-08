Moedas / WKEY
WKEY: WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares
5.97 USD 0.10 (1.65%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WKEY para hoje mudou para -1.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.89 e o mais alto foi 6.33.
Veja a dinâmica do par de moedas WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
WKEY Notícias
Faixa diária
5.89 6.33
Faixa anual
1.61 14.01
- Fechamento anterior
- 6.07
- Open
- 6.21
- Bid
- 5.97
- Ask
- 6.27
- Low
- 5.89
- High
- 6.33
- Volume
- 210
- Mudança diária
- -1.65%
- Mudança mensal
- 10.76%
- Mudança de 6 meses
- 55.06%
- Mudança anual
- 163.00%
