货币 / WKEY
WKEY: WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares
5.98 USD 0.16 (2.75%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WKEY汇率已更改2.75%。当日，交易品种以低点5.81和高点6.15进行交易。
关注WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WKEY新闻
- SEALSQ: Why The Valuation Is Finally Rational (NASDAQ:LAES)
- SEALCOIN integrates computing technology into 2,000 Thomson laptops
- Wisekey stock rises after space partnership with EnduroSat
- WISeKey Stock Rises On Satellite-Enabled IoT Announcement: What' Going On? - WISeKey Intl Holding (NASDAQ:WKEY)
- SEALSQ: Quantum Computing + Semiconductors + Blockchain (NASDAQ:LAES)
日范围
5.81 6.15
年范围
1.61 14.01
- 前一天收盘价
- 5.82
- 开盘价
- 5.88
- 卖价
- 5.98
- 买价
- 6.28
- 最低价
- 5.81
- 最高价
- 6.15
- 交易量
- 87
- 日变化
- 2.75%
- 月变化
- 10.95%
- 6个月变化
- 55.32%
- 年变化
- 163.44%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值