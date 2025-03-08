Währungen / WKEY
WKEY: WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares
6.16 USD 0.09 (1.48%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WKEY hat sich für heute um 1.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.87 bis zu einem Hoch von 6.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
5.87 6.33
Jahresspanne
1.61 14.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.07
- Eröffnung
- 6.21
- Bid
- 6.16
- Ask
- 6.46
- Tief
- 5.87
- Hoch
- 6.33
- Volumen
- 304
- Tagesänderung
- 1.48%
- Monatsänderung
- 14.29%
- 6-Monatsänderung
- 60.00%
- Jahresänderung
- 171.37%
