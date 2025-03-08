KurseKategorien
WKEY: WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares

6.16 USD 0.09 (1.48%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WKEY hat sich für heute um 1.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.87 bis zu einem Hoch von 6.33 gehandelt.

Verfolgen Sie die WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Tagesspanne
5.87 6.33
Jahresspanne
1.61 14.01
Vorheriger Schlusskurs
6.07
Eröffnung
6.21
Bid
6.16
Ask
6.46
Tief
5.87
Hoch
6.33
Volumen
304
Tagesänderung
1.48%
Monatsänderung
14.29%
6-Monatsänderung
60.00%
Jahresänderung
171.37%
