통화 / WKEY
WKEY: WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares
6.46 USD 0.30 (4.87%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WKEY 환율이 오늘 4.87%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.96이고 고가는 6.60이었습니다.
WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
WKEY News
- SEALSQ, 양자 내성 보안 칩 11월 출시 예정
- SEALSQ, 2025년 11월 양자 내성 위성 발사 예정
- SEALSQ: Why The Valuation Is Finally Rational (NASDAQ:LAES)
- SEALCOIN integrates computing technology into 2,000 Thomson laptops
- Wisekey stock rises after space partnership with EnduroSat
- WISeKey Stock Rises On Satellite-Enabled IoT Announcement: What' Going On? - WISeKey Intl Holding (NASDAQ:WKEY)
- SEALSQ: Quantum Computing + Semiconductors + Blockchain (NASDAQ:LAES)
일일 변동 비율
5.96 6.60
년간 변동
1.61 14.01
- 이전 종가
- 6.16
- 시가
- 6.00
- Bid
- 6.46
- Ask
- 6.76
- 저가
- 5.96
- 고가
- 6.60
- 볼륨
- 577
- 일일 변동
- 4.87%
- 월 변동
- 19.85%
- 6개월 변동
- 67.79%
- 년간 변동율
- 184.58%
20 9월, 토요일