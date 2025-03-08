FiyatlarBölümler
Dövizler / WKEY
Geri dön - Hisse senetleri

WKEY: WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares

6.46 USD 0.30 (4.87%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WKEY fiyatı bugün 4.87% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.96 ve Yüksek fiyatı olarak 6.60 aralığında işlem gördü.

WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WKEY haberleri

Günlük aralık
5.96 6.60
Yıllık aralık
1.61 14.01
Önceki kapanış
6.16
Açılış
6.00
Satış
6.46
Alış
6.76
Düşük
5.96
Yüksek
6.60
Hacim
577
Günlük değişim
4.87%
Aylık değişim
19.85%
6 aylık değişim
67.79%
Yıllık değişim
184.58%
21 Eylül, Pazar