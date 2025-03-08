Валюты / WKEY
WKEY: WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares
5.82 USD 0.11 (1.85%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WKEY за сегодня изменился на -1.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.69, а максимальная — 6.00.
Следите за динамикой WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.69 6.00
Годовой диапазон
1.61 14.01
- Предыдущее закрытие
- 5.93
- Open
- 5.93
- Bid
- 5.82
- Ask
- 6.12
- Low
- 5.69
- High
- 6.00
- Объем
- 99
- Дневное изменение
- -1.85%
- Месячное изменение
- 7.98%
- 6-месячное изменение
- 51.17%
- Годовое изменение
- 156.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.