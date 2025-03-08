Valute / WKEY
WKEY: WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares
6.46 USD 0.30 (4.87%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WKEY ha avuto una variazione del 4.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.96 e ad un massimo di 6.60.
Segui le dinamiche di WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
WKEY News
- SEALSQ lancerà un chip di sicurezza resistente ai quantum a novembre
- SEALSQ: Why The Valuation Is Finally Rational (NASDAQ:LAES)
- SEALCOIN integrates computing technology into 2,000 Thomson laptops
- Wisekey stock rises after space partnership with EnduroSat
- WISeKey Stock Rises On Satellite-Enabled IoT Announcement: What' Going On? - WISeKey Intl Holding (NASDAQ:WKEY)
- SEALSQ: Quantum Computing + Semiconductors + Blockchain (NASDAQ:LAES)
Intervallo Giornaliero
5.96 6.60
Intervallo Annuale
1.61 14.01
- Chiusura Precedente
- 6.16
- Apertura
- 6.00
- Bid
- 6.46
- Ask
- 6.76
- Minimo
- 5.96
- Massimo
- 6.60
- Volume
- 577
- Variazione giornaliera
- 4.87%
- Variazione Mensile
- 19.85%
- Variazione Semestrale
- 67.79%
- Variazione Annuale
- 184.58%
21 settembre, domenica