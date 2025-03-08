QuotazioniSezioni
WKEY: WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares

6.46 USD 0.30 (4.87%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WKEY ha avuto una variazione del 4.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.96 e ad un massimo di 6.60.

Segui le dinamiche di WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.96 6.60
Intervallo Annuale
1.61 14.01
Chiusura Precedente
6.16
Apertura
6.00
Bid
6.46
Ask
6.76
Minimo
5.96
Massimo
6.60
Volume
577
Variazione giornaliera
4.87%
Variazione Mensile
19.85%
Variazione Semestrale
67.79%
Variazione Annuale
184.58%
