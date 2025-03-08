Divisas / WKEY
WKEY: WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares
6.07 USD 0.25 (4.30%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WKEY de hoy ha cambiado un 4.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.81, mientras que el máximo ha alcanzado 6.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WKEY News
- SEALSQ lanzará satélite postcuántico en noviembre de 2025
- SEALSQ: Why The Valuation Is Finally Rational (NASDAQ:LAES)
- SEALCOIN integrates computing technology into 2,000 Thomson laptops
- Wisekey stock rises after space partnership with EnduroSat
- WISeKey Stock Rises On Satellite-Enabled IoT Announcement: What' Going On? - WISeKey Intl Holding (NASDAQ:WKEY)
- SEALSQ: Quantum Computing + Semiconductors + Blockchain (NASDAQ:LAES)
Rango diario
5.81 6.15
Rango anual
1.61 14.01
- Cierres anteriores
- 5.82
- Open
- 5.88
- Bid
- 6.07
- Ask
- 6.37
- Low
- 5.81
- High
- 6.15
- Volumen
- 158
- Cambio diario
- 4.30%
- Cambio mensual
- 12.62%
- Cambio a 6 meses
- 57.66%
- Cambio anual
- 167.40%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B