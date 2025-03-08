クォートセクション
通貨 / WKEY
株に戻る

WKEY: WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares

6.16 USD 0.09 (1.48%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WKEYの今日の為替レートは、1.48%変化しました。日中、通貨は1あたり5.87の安値と6.33の高値で取引されました。

WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WKEY News

1日のレンジ
5.87 6.33
1年のレンジ
1.61 14.01
以前の終値
6.07
始値
6.21
買値
6.16
買値
6.46
安値
5.87
高値
6.33
出来高
304
1日の変化
1.48%
1ヶ月の変化
14.29%
6ヶ月の変化
60.00%
1年の変化
171.37%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K