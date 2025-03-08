通貨 / WKEY
WKEY: WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares
6.16 USD 0.09 (1.48%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WKEYの今日の為替レートは、1.48%変化しました。日中、通貨は1あたり5.87の安値と6.33の高値で取引されました。
WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WKEY News
- SEALSQ: Why The Valuation Is Finally Rational (NASDAQ:LAES)
- SEALCOIN integrates computing technology into 2,000 Thomson laptops
- Wisekey stock rises after space partnership with EnduroSat
- WISeKey Stock Rises On Satellite-Enabled IoT Announcement: What' Going On? - WISeKey Intl Holding (NASDAQ:WKEY)
- SEALSQ: Quantum Computing + Semiconductors + Blockchain (NASDAQ:LAES)
1日のレンジ
5.87 6.33
1年のレンジ
1.61 14.01
- 以前の終値
- 6.07
- 始値
- 6.21
- 買値
- 6.16
- 買値
- 6.46
- 安値
- 5.87
- 高値
- 6.33
- 出来高
- 304
- 1日の変化
- 1.48%
- 1ヶ月の変化
- 14.29%
- 6ヶ月の変化
- 60.00%
- 1年の変化
- 171.37%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K