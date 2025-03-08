Devises / WKEY
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WKEY: WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares
6.46 USD 0.30 (4.87%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WKEY a changé de 4.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.96 et à un maximum de 6.60.
Suivez la dynamique WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WKEY Nouvelles
- SEALSQ lancera une puce de sécurité résistante aux quantiques en novembre
- SEALSQ: Why The Valuation Is Finally Rational (NASDAQ:LAES)
- SEALCOIN integrates computing technology into 2,000 Thomson laptops
- Wisekey stock rises after space partnership with EnduroSat
- WISeKey Stock Rises On Satellite-Enabled IoT Announcement: What' Going On? - WISeKey Intl Holding (NASDAQ:WKEY)
- SEALSQ: Quantum Computing + Semiconductors + Blockchain (NASDAQ:LAES)
Range quotidien
5.96 6.60
Range Annuel
1.61 14.01
- Clôture Précédente
- 6.16
- Ouverture
- 6.00
- Bid
- 6.46
- Ask
- 6.76
- Plus Bas
- 5.96
- Plus Haut
- 6.60
- Volume
- 577
- Changement quotidien
- 4.87%
- Changement Mensuel
- 19.85%
- Changement à 6 Mois
- 67.79%
- Changement Annuel
- 184.58%
20 septembre, samedi