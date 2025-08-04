Moedas / USFD
USFD: US Foods Holding Corp
78.77 USD 0.04 (0.05%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do USFD para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 78.36 e o mais alto foi 79.18.
Veja a dinâmica do par de moedas US Foods Holding Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
USFD Notícias
Faixa diária
78.36 79.18
Faixa anual
57.36 85.10
- Fechamento anterior
- 78.81
- Open
- 78.65
- Bid
- 78.77
- Ask
- 79.07
- Low
- 78.36
- High
- 79.18
- Volume
- 275
- Mudança diária
- -0.05%
- Mudança mensal
- 1.93%
- Mudança de 6 meses
- 20.52%
- Mudança anual
- 28.08%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh