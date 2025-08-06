Devises / USFD
USFD: US Foods Holding Corp
78.32 USD 0.06 (0.08%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de USFD a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 77.80 et à un maximum de 78.90.
Suivez la dynamique US Foods Holding Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USFD Nouvelles
Range quotidien
77.80 78.90
Range Annuel
57.36 85.10
- Clôture Précédente
- 78.38
- Ouverture
- 78.43
- Bid
- 78.32
- Ask
- 78.62
- Plus Bas
- 77.80
- Plus Haut
- 78.90
- Volume
- 3.545 K
- Changement quotidien
- -0.08%
- Changement Mensuel
- 1.35%
- Changement à 6 Mois
- 19.83%
- Changement Annuel
- 27.35%
20 septembre, samedi