Divisas / USFD
USFD: US Foods Holding Corp
78.81 USD 1.10 (1.42%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de USFD de hoy ha cambiado un 1.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 77.76, mientras que el máximo ha alcanzado 78.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas US Foods Holding Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
USFD News
- PFG abre la puerta a US Foods bajo presión activista
- Acciones de Performance Food Group alcanzan un máximo histórico de 105.91 USD
- US Foods en la Conferencia de Piper Sandler: Perspectivas de Crecimiento Estratégico
- US Foods reaffirms 2025 guidance ahead of Piper Sandler conference
- Piper Sandler raises US Foods stock price target to $85 from $77
- Performance Food Group stock rating upgraded by Piper Sandler to Overweight
- Performance Food Group stock price target maintained at $115 by Guggenheim
- Hartford MidCap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Kenvue attracts share purchase by activist investor Sachem Head
- Performance Food Group stock price target raised to $118 by Truist
- Food PPI inflation slows in July but remains high, Truist notes
- Performance Food Group stock price target raised to $115 by Wells Fargo
- US Foods stock price target raised to $88 from $80 at Guggenheim
- US Foods stock price target raised to $87 from $80 at Wells Fargo
- US Foods stock price target raised to $90 by Truist on strong EBITDA growth
- Earnings call transcript: US Foods Q2 2025 earnings beat EPS forecast, stock drops
- Why Is US Foods Stock Tanking Today - US Foods Hldg (NYSE:USFD)
- US Foods Q2 2025 slides: Adjusted EBITDA jumps 12.1%, EPS surges 28%
- US Foods (USFD) Tops Q2 Earnings Estimates
- Us Foods (USFD) Q2 EPS Jumps 28%
Rango diario
77.76 78.85
Rango anual
57.36 85.10
- Cierres anteriores
- 77.71
- Open
- 78.04
- Bid
- 78.81
- Ask
- 79.11
- Low
- 77.76
- High
- 78.85
- Volumen
- 3.628 K
- Cambio diario
- 1.42%
- Cambio mensual
- 1.98%
- Cambio a 6 meses
- 20.58%
- Cambio anual
- 28.15%
