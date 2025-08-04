Валюты / USFD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
USFD: US Foods Holding Corp
77.71 USD 1.61 (2.03%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс USFD за сегодня изменился на -2.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.34, а максимальная — 79.81.
Следите за динамикой US Foods Holding Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости USFD
- PFG открывает двери для US Foods на фоне давления активистов
- PFG opens the door to US Foods amid activist pressure
- Акции Performance Food Group достигли исторического максимума в $105,91
- US Foods at Piper Sandler Conference: Strategic Growth Insights
- US Foods reaffirms 2025 guidance ahead of Piper Sandler conference
- Piper Sandler raises US Foods stock price target to $85 from $77
- Performance Food Group stock rating upgraded by Piper Sandler to Overweight
- Performance Food Group stock price target maintained at $115 by Guggenheim
- Hartford MidCap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Kenvue attracts share purchase by activist investor Sachem Head
- Performance Food Group stock price target raised to $118 by Truist
- Food PPI inflation slows in July but remains high, Truist notes
- Performance Food Group stock price target raised to $115 by Wells Fargo
- US Foods stock price target raised to $88 from $80 at Guggenheim
- US Foods stock price target raised to $87 from $80 at Wells Fargo
- US Foods stock price target raised to $90 by Truist on strong EBITDA growth
- Earnings call transcript: US Foods Q2 2025 earnings beat EPS forecast, stock drops
- Why Is US Foods Stock Tanking Today - US Foods Hldg (NYSE:USFD)
- US Foods Q2 2025 slides: Adjusted EBITDA jumps 12.1%, EPS surges 28%
- US Foods (USFD) Tops Q2 Earnings Estimates
- Us Foods (USFD) Q2 EPS Jumps 28%
- US Foods shares edge up as Q2 earnings beat expectations
- Meta, Microsoft, Google And AppLovin Lead This Breakout Watch
- Freshpet (FRPT) Tops Q2 Earnings Estimates
Дневной диапазон
77.34 79.81
Годовой диапазон
57.36 85.10
- Предыдущее закрытие
- 79.32
- Open
- 79.55
- Bid
- 77.71
- Ask
- 78.01
- Low
- 77.34
- High
- 79.81
- Объем
- 3.734 K
- Дневное изменение
- -2.03%
- Месячное изменение
- 0.56%
- 6-месячное изменение
- 18.90%
- Годовое изменение
- 26.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.