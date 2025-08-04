КотировкиРазделы
Валюты / USFD
USFD: US Foods Holding Corp

77.71 USD 1.61 (2.03%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс USFD за сегодня изменился на -2.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.34, а максимальная — 79.81.

Следите за динамикой US Foods Holding Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
77.34 79.81
Годовой диапазон
57.36 85.10
Предыдущее закрытие
79.32
Open
79.55
Bid
77.71
Ask
78.01
Low
77.34
High
79.81
Объем
3.734 K
Дневное изменение
-2.03%
Месячное изменение
0.56%
6-месячное изменение
18.90%
Годовое изменение
26.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.