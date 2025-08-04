FiyatlarBölümler
USFD: US Foods Holding Corp

78.32 USD 0.06 (0.08%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

USFD fiyatı bugün -0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 77.80 ve Yüksek fiyatı olarak 78.90 aralığında işlem gördü.

US Foods Holding Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır.

Günlük aralık
77.80 78.90
Yıllık aralık
57.36 85.10
Önceki kapanış
78.38
Açılış
78.43
Satış
78.32
Alış
78.62
Düşük
77.80
Yüksek
78.90
Hacim
3.545 K
Günlük değişim
-0.08%
Aylık değişim
1.35%
6 aylık değişim
19.83%
Yıllık değişim
27.35%
21 Eylül, Pazar