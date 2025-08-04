Dövizler / USFD
USFD: US Foods Holding Corp
78.32 USD 0.06 (0.08%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
USFD fiyatı bugün -0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 77.80 ve Yüksek fiyatı olarak 78.90 aralığında işlem gördü.
US Foods Holding Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
77.80 78.90
Yıllık aralık
57.36 85.10
- Önceki kapanış
- 78.38
- Açılış
- 78.43
- Satış
- 78.32
- Alış
- 78.62
- Düşük
- 77.80
- Yüksek
- 78.90
- Hacim
- 3.545 K
- Günlük değişim
- -0.08%
- Aylık değişim
- 1.35%
- 6 aylık değişim
- 19.83%
- Yıllık değişim
- 27.35%
21 Eylül, Pazar