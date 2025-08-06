KurseKategorien
USFD: US Foods Holding Corp

78.38 USD 0.43 (0.55%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von USFD hat sich für heute um -0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 78.01 bis zu einem Hoch von 79.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die US Foods Holding Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
78.01 79.22
Jahresspanne
57.36 85.10
Vorheriger Schlusskurs
78.81
Eröffnung
78.65
Bid
78.38
Ask
78.68
Tief
78.01
Hoch
79.22
Volumen
2.837 K
Tagesänderung
-0.55%
Monatsänderung
1.42%
6-Monatsänderung
19.92%
Jahresänderung
27.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K