USFD: US Foods Holding Corp
78.38 USD 0.43 (0.55%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von USFD hat sich für heute um -0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 78.01 bis zu einem Hoch von 79.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die US Foods Holding Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
78.01 79.22
Jahresspanne
57.36 85.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 78.81
- Eröffnung
- 78.65
- Bid
- 78.38
- Ask
- 78.68
- Tief
- 78.01
- Hoch
- 79.22
- Volumen
- 2.837 K
- Tagesänderung
- -0.55%
- Monatsänderung
- 1.42%
- 6-Monatsänderung
- 19.92%
- Jahresänderung
- 27.45%
