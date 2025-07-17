Moedas / SHOO
SHOO: Steven Madden Ltd
32.73 USD 0.24 (0.74%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SHOO para hoje mudou para 0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.46 e o mais alto foi 32.96.
Veja a dinâmica do par de moedas Steven Madden Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SHOO Notícias
Faixa diária
32.46 32.96
Faixa anual
19.05 50.02
- Fechamento anterior
- 32.49
- Open
- 32.91
- Bid
- 32.73
- Ask
- 33.03
- Low
- 32.46
- High
- 32.96
- Volume
- 1.057 K
- Mudança diária
- 0.74%
- Mudança mensal
- 13.33%
- Mudança de 6 meses
- 22.81%
- Mudança anual
- -32.88%
