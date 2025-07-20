クォートセクション
通貨 / SHOO
SHOO: Steven Madden Ltd

32.70 USD 0.21 (0.65%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SHOOの今日の為替レートは、0.65%変化しました。日中、通貨は1あたり32.46の安値と32.99の高値で取引されました。

Steven Madden Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
32.46 32.99
1年のレンジ
19.05 50.02
以前の終値
32.49
始値
32.91
買値
32.70
買値
33.00
安値
32.46
高値
32.99
出来高
3.510 K
1日の変化
0.65%
1ヶ月の変化
13.23%
6ヶ月の変化
22.70%
1年の変化
-32.94%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K