SHOO: Steven Madden Ltd
32.70 USD 0.21 (0.65%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SHOOの今日の為替レートは、0.65%変化しました。日中、通貨は1あたり32.46の安値と32.99の高値で取引されました。
Steven Madden Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
32.46 32.99
1年のレンジ
19.05 50.02
- 以前の終値
- 32.49
- 始値
- 32.91
- 買値
- 32.70
- 買値
- 33.00
- 安値
- 32.46
- 高値
- 32.99
- 出来高
- 3.510 K
- 1日の変化
- 0.65%
- 1ヶ月の変化
- 13.23%
- 6ヶ月の変化
- 22.70%
- 1年の変化
- -32.94%
