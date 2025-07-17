Währungen / SHOO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SHOO: Steven Madden Ltd
32.70 USD 0.21 (0.65%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SHOO hat sich für heute um 0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.46 bis zu einem Hoch von 32.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Steven Madden Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHOO News
- Implied Volatility Surging for Steven Madden Stock Options
- Steven Madden (SHOO) Up 21.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Will HOKA & UGG's Global Surge Propel DECK's Sales Mix Toward 50%?
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Can Deckers Maintain Its Growth Trajectory Despite Margin Pressures?
- Can Urban Outfitters Maintain Its Winning Streak Across All Channels?
- BTIG reiterates Buy rating on Steven Madden stock amid tariff volatility
- Is Deckers' Wholesale Channel the Key Driver of Its Growth Momentum?
- Steven Madden Rethinks Supply Chain Strategy As Tariffs Bite - Steven Madden (NASDAQ:SHOO)
- SHOO Q2 Earnings Lag Estimates, Wholesale Revenues Decline Y/Y
- Steven Madden's 2Q25 Shows How Impactful Tariffs Are (NASDAQ:SHOO)
- Steven Madden Stock: Tariffs Aren't The Only Issue (NASDAQ:SHOO)
- Steven Madden, Ltd. (SHOO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Steven Madden (SHOO) Q2 EPS Drops 65%
- Steven Madden stock price target lowered to $34 at BTIG on tariff disruptions
- Steven Madden (SHOO) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Steve Madden beats Q2 earnings estimates, misses on revenue
- Steven Madden (SHOO) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Steven Madden earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- UBS raises Steven Madden stock price target to $26 amid tariff concerns
- More Big Tech names report this week amid AI spending spree. Wall Street still wants some to leave their ‘comfort zone.’
- Carter's (CRI) Misses Q2 Earnings Estimates
- Street Calls of the Week
- Citi upgrades Steven Madden on margin recovery, fashion tailwinds
Tagesspanne
32.46 32.99
Jahresspanne
19.05 50.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.49
- Eröffnung
- 32.91
- Bid
- 32.70
- Ask
- 33.00
- Tief
- 32.46
- Hoch
- 32.99
- Volumen
- 3.510 K
- Tagesänderung
- 0.65%
- Monatsänderung
- 13.23%
- 6-Monatsänderung
- 22.70%
- Jahresänderung
- -32.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K