Валюты / SHOO
SHOO: Steven Madden Ltd
31.53 USD 0.16 (0.51%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SHOO за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.70, а максимальная — 31.77.
Следите за динамикой Steven Madden Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SHOO
Дневной диапазон
30.70 31.77
Годовой диапазон
19.05 50.02
- Предыдущее закрытие
- 31.37
- Open
- 31.35
- Bid
- 31.53
- Ask
- 31.83
- Low
- 30.70
- High
- 31.77
- Объем
- 2.870 K
- Дневное изменение
- 0.51%
- Месячное изменение
- 9.18%
- 6-месячное изменение
- 18.31%
- Годовое изменение
- -35.34%
