货币 / SHOO
SHOO: Steven Madden Ltd
31.53 USD 0.16 (0.51%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SHOO汇率已更改0.51%。当日，交易品种以低点30.70和高点31.77进行交易。
关注Steven Madden Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHOO新闻
- Implied Volatility Surging for Steven Madden Stock Options
- Steven Madden (SHOO) Up 21.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Will HOKA & UGG's Global Surge Propel DECK's Sales Mix Toward 50%?
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Can Deckers Maintain Its Growth Trajectory Despite Margin Pressures?
- Can Urban Outfitters Maintain Its Winning Streak Across All Channels?
- BTIG reiterates Buy rating on Steven Madden stock amid tariff volatility
- Is Deckers' Wholesale Channel the Key Driver of Its Growth Momentum?
- Steven Madden Rethinks Supply Chain Strategy As Tariffs Bite - Steven Madden (NASDAQ:SHOO)
- SHOO Q2 Earnings Lag Estimates, Wholesale Revenues Decline Y/Y
- Steven Madden's 2Q25 Shows How Impactful Tariffs Are (NASDAQ:SHOO)
- Steven Madden Stock: Tariffs Aren't The Only Issue (NASDAQ:SHOO)
- Steven Madden, Ltd. (SHOO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Steven Madden (SHOO) Q2 EPS Drops 65%
- Steven Madden stock price target lowered to $34 at BTIG on tariff disruptions
- Steven Madden (SHOO) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Steve Madden beats Q2 earnings estimates, misses on revenue
- Steven Madden (SHOO) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Steven Madden earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- UBS raises Steven Madden stock price target to $26 amid tariff concerns
- More Big Tech names report this week amid AI spending spree. Wall Street still wants some to leave their ‘comfort zone.’
- Carter's (CRI) Misses Q2 Earnings Estimates
- Street Calls of the Week
- Citi upgrades Steven Madden on margin recovery, fashion tailwinds
日范围
30.70 31.77
年范围
19.05 50.02
- 前一天收盘价
- 31.37
- 开盘价
- 31.35
- 卖价
- 31.53
- 买价
- 31.83
- 最低价
- 30.70
- 最高价
- 31.77
- 交易量
- 2.870 K
- 日变化
- 0.51%
- 月变化
- 9.18%
- 6个月变化
- 18.31%
- 年变化
- -35.34%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值