SHOO: Steven Madden Ltd

32.02 USD 0.68 (2.08%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SHOO fiyatı bugün -2.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.81 ve Yüksek fiyatı olarak 32.77 aralığında işlem gördü.

Steven Madden Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
31.81 32.77
Yıllık aralık
19.05 50.02
Önceki kapanış
32.70
Açılış
32.71
Satış
32.02
Alış
32.32
Düşük
31.81
Yüksek
32.77
Hacim
5.248 K
Günlük değişim
-2.08%
Aylık değişim
10.87%
6 aylık değişim
20.15%
Yıllık değişim
-34.33%
21 Eylül, Pazar