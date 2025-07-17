Devises / SHOO
SHOO: Steven Madden Ltd
32.02 USD 0.68 (2.08%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SHOO a changé de -2.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.81 et à un maximum de 32.77.
Suivez la dynamique Steven Madden Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SHOO Nouvelles
Range quotidien
31.81 32.77
Range Annuel
19.05 50.02
- Clôture Précédente
- 32.70
- Ouverture
- 32.71
- Bid
- 32.02
- Ask
- 32.32
- Plus Bas
- 31.81
- Plus Haut
- 32.77
- Volume
- 5.248 K
- Changement quotidien
- -2.08%
- Changement Mensuel
- 10.87%
- Changement à 6 Mois
- 20.15%
- Changement Annuel
- -34.33%
