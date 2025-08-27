Moedas / RUN
RUN: Sunrun Inc
15.69 USD 0.22 (1.38%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RUN para hoje mudou para -1.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.56 e o mais alto foi 16.46.
Veja a dinâmica do par de moedas Sunrun Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RUN Notícias
- Peeking Into Solar ETFs Amid Trump Administration
- Goldman Sachs mantém recomendação de compra para ações da Sunrun com preço-alvo de US$ 19
- Zacks Industry Outlook Highlights Sunrun, Shoals Technologies and Tigo Energy
- Sunrun (RUN) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- 3 Stocks to Buy as Solar Power Set to Drive 50%+ of New Capacity
- Diretora da Sunrun vende ações no valor de US$ 8.291
- CFO da Sunrun vende US$ 36.911 em ações da empresa
- Sunrun director Jurich sells $8,291 in shares
- Diretora jurídica da Sunrun vende US$ 24.262 em ações
- CFO da Sunrun, Abajian, vende ações no valor de US$ 36.911 em 8 de setembro
- CEO da Sunrun, Powell, vende ações no valor de US$ 53 mil
- Dickson da Sunrun vende ações no valor de US$ 43 mil
- Trump Offers New Dawn For Solar Stocks. This Is The Next Growth Driver.
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- China’s solar sector recovery lifts U.S. solar stocks
- Sunrun CEO Powell sells $28,501 in shares
- Barclays maintains Sunrun stock rating at Equalweight with $15 target
- Zacks Investment Ideas feature highlights: SolarEdge Technologies, Nextracker, Sunrun, Array Technologies and Shoals Technologies
Faixa diária
15.56 16.46
Faixa anual
5.38 18.32
- Fechamento anterior
- 15.91
- Open
- 16.46
- Bid
- 15.69
- Ask
- 15.99
- Low
- 15.56
- High
- 16.46
- Volume
- 5.427 K
- Mudança diária
- -1.38%
- Mudança mensal
- 4.32%
- Mudança de 6 meses
- 166.84%
- Mudança anual
- -12.49%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh