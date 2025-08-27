通貨 / RUN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RUN: Sunrun Inc
16.30 USD 0.39 (2.45%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RUNの今日の為替レートは、2.45%変化しました。日中、通貨は1あたり15.56の安値と16.46の高値で取引されました。
Sunrun Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RUN News
- Peeking Into Solar ETFs Amid Trump Administration
- ゴールドマン・サックス、サンランの「買い」評価を維持、目標価格19ドルを据え置き
- Goldman Sachs reiterates Buy rating on Sunrun stock, maintains $19 target
- Zacks Industry Outlook Highlights Sunrun, Shoals Technologies and Tigo Energy
- Sunrun (RUN) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- 3 Stocks to Buy as Solar Power Set to Drive 50%+ of New Capacity
- サンランのCFOアバジアン氏、36911ドル分の自社株を売却
- サンラン取締役ジュリッチ氏、8,291ドル相当の株式を売却
- Sunrun CFO Abajian sells $36911 in company stock
- Sunrun director Jurich sells $8,291 in shares
- サンラン最高法務責任者スティールが24,262ドル相当の株式を売却
- サンラン（Sunrun）CFOアバジアン氏、9月8日に3万7千ドル相当の株式を売却
- サンラン社CEOパウエル氏、5.3万ドル相当の株式を売却
- サンランのディクソン氏、4万3千ドル相当の株式を売却
- Sunrun chief legal officer Steele sells $24,262 in stock
- Sunrun CEO Powell sells $53k in shares
- Sunrun CFO Abajian sells $37k in shares on September 8
- Sunrun’s Dickson sells $43k in shares
- Trump Offers New Dawn For Solar Stocks. This Is The Next Growth Driver.
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- China’s solar sector recovery lifts U.S. solar stocks
- Sunrun CEO Powell sells $28,501 in shares
- Barclays maintains Sunrun stock rating at Equalweight with $15 target
- Zacks Investment Ideas feature highlights: SolarEdge Technologies, Nextracker, Sunrun, Array Technologies and Shoals Technologies
1日のレンジ
15.56 16.46
1年のレンジ
5.38 18.32
- 以前の終値
- 15.91
- 始値
- 16.46
- 買値
- 16.30
- 買値
- 16.60
- 安値
- 15.56
- 高値
- 16.46
- 出来高
- 16.375 K
- 1日の変化
- 2.45%
- 1ヶ月の変化
- 8.38%
- 6ヶ月の変化
- 177.21%
- 1年の変化
- -9.09%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K