RUN: Sunrun Inc
15.91 USD 0.33 (2.03%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RUN de hoy ha cambiado un -2.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.71, mientras que el máximo ha alcanzado 16.94.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sunrun Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RUN News
- Goldman Sachs reitera calificación de Compra para acciones de Sunrun, mantiene objetivo de 19 dólares
- Goldman Sachs reitera calificación de Compra para Sunrun y mantiene objetivo de $19
- Zacks Industry Outlook Highlights Sunrun, Shoals Technologies and Tigo Energy
- 3 Stocks to Buy as Solar Power Set to Drive 50%+ of New Capacity
- CFO de Sunrun vende acciones por $36,911 mientras el precio sube 134%
- Directora de Sunrun, Jurich, vende acciones por 8.291 dólares
- El director financiero de Sunrun vende 36.911 dólares en acciones de la compañía
- Directora de Sunrun, Jurich, vende acciones por $8,291
- Directora jurídica de Sunrun vende acciones por 24.262 dólares
- Directora legal de Sunrun vende acciones por $24,262
- El CFO de Sunrun, Abajian, vende acciones por 37.000 dólares el 8 de septiembre
- CFO de Sunrun vende acciones por $37k el 8 de septiembre
- La directora ejecutiva de Sunrun vende acciones por valor de 53.000 dólares
- CEO de Sunrun Powell vende acciones por $53k
- Dickson de Sunrun vende acciones por $43,613
- Dickson de Sunrun vende acciones por 43.000 dólares
Rango diario
15.71 16.94
Rango anual
5.38 18.32
- Cierres anteriores
- 16.24
- Open
- 16.24
- Bid
- 15.91
- Ask
- 16.21
- Low
- 15.71
- High
- 16.94
- Volumen
- 16.808 K
- Cambio diario
- -2.03%
- Cambio mensual
- 5.78%
- Cambio a 6 meses
- 170.58%
- Cambio anual
- -11.27%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B