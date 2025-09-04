Devises / RUN
RUN: Sunrun Inc
16.58 USD 0.28 (1.72%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RUN a changé de 1.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.13 et à un maximum de 16.98.
Suivez la dynamique Sunrun Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RUN Nouvelles
- Daiwa maintient sa vision négative sur le secteur solaire chinois malgré la baisse des stocks
- Peeking Into Solar ETFs Amid Trump Administration
- Goldman Sachs réitère sa recommandation d’achat sur l’action Sunrun et maintient son objectif de 19€
- Zacks Industry Outlook Highlights Sunrun, Shoals Technologies and Tigo Energy
- Sunrun (RUN) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- 3 Stocks to Buy as Solar Power Set to Drive 50%+ of New Capacity
- Le directeur financier de Sunrun, Abajian, vend des actions pour 36.911€
- La directrice de Sunrun, Jurich, vend des actions pour 8.291€
- La directrice juridique de Sunrun vend des actions pour 24.262€
- Le directeur financier de Sunrun vend des actions pour 37k€ le 8 septembre
- La PDG de Sunrun, Powell, vend des actions pour 53.000€
- Dickson de Sunrun vend des actions pour 43.613€
- Trump Offers New Dawn For Solar Stocks. This Is The Next Growth Driver.
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- China’s solar sector recovery lifts U.S. solar stocks
Range quotidien
16.13 16.98
Range Annuel
5.38 18.32
- Clôture Précédente
- 16.30
- Ouverture
- 16.40
- Bid
- 16.58
- Ask
- 16.88
- Plus Bas
- 16.13
- Plus Haut
- 16.98
- Volume
- 19.432 K
- Changement quotidien
- 1.72%
- Changement Mensuel
- 10.24%
- Changement à 6 Mois
- 181.97%
- Changement Annuel
- -7.53%
20 septembre, samedi