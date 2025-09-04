Dövizler / RUN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RUN: Sunrun Inc
16.58 USD 0.28 (1.72%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RUN fiyatı bugün 1.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.13 ve Yüksek fiyatı olarak 16.98 aralığında işlem gördü.
Sunrun Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RUN haberleri
- Daiwa, envanter düşüşüne rağmen Çin güneş enerjisi sektörüne yönelik olumsuz görüşünü koruyor
- Daiwa maintains negative view on China solar sector amid inventory drop
- Peeking Into Solar ETFs Amid Trump Administration
- Goldman Sachs, Sunrun hissesi için Al notunu yineliyor, 19 dolar hedefini koruyor
- Goldman Sachs reiterates Buy rating on Sunrun stock, maintains $19 target
- Zacks Industry Outlook Highlights Sunrun, Shoals Technologies and Tigo Energy
- Sunrun (RUN) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- 3 Stocks to Buy as Solar Power Set to Drive 50%+ of New Capacity
- Sunrun CFO’su Abajian şirket hisselerinden 36911 dolarlık satış yaptı
- Sunrun yöneticisi Jurich 8.291 dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Sunrun CFO Abajian sells $36911 in company stock
- Sunrun director Jurich sells $8,291 in shares
- Sunrun’ın hukuk müdürü Steele 24.262 dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Sunrun CFO’su Abajian, 8 Eylül’de 37 bin dolar değerinde hisse sattı
- Sunrun CEO’su Powell 53 bin dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Sunrun’un Başkanı Dickson 43 bin dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Sunrun chief legal officer Steele sells $24,262 in stock
- Sunrun CEO Powell sells $53k in shares
- Sunrun CFO Abajian sells $37k in shares on September 8
- Sunrun’s Dickson sells $43k in shares
- Trump Offers New Dawn For Solar Stocks. This Is The Next Growth Driver.
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- China’s solar sector recovery lifts U.S. solar stocks
- Sunrun CEO Powell sells $28,501 in shares
Günlük aralık
16.13 16.98
Yıllık aralık
5.38 18.32
- Önceki kapanış
- 16.30
- Açılış
- 16.40
- Satış
- 16.58
- Alış
- 16.88
- Düşük
- 16.13
- Yüksek
- 16.98
- Hacim
- 19.432 K
- Günlük değişim
- 1.72%
- Aylık değişim
- 10.24%
- 6 aylık değişim
- 181.97%
- Yıllık değişim
- -7.53%
21 Eylül, Pazar