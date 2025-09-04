FiyatlarBölümler
RUN: Sunrun Inc

16.58 USD 0.28 (1.72%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RUN fiyatı bugün 1.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.13 ve Yüksek fiyatı olarak 16.98 aralığında işlem gördü.

Sunrun Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
16.13 16.98
Yıllık aralık
5.38 18.32
Önceki kapanış
16.30
Açılış
16.40
Satış
16.58
Alış
16.88
Düşük
16.13
Yüksek
16.98
Hacim
19.432 K
Günlük değişim
1.72%
Aylık değişim
10.24%
6 aylık değişim
181.97%
Yıllık değişim
-7.53%
21 Eylül, Pazar