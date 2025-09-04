Währungen / RUN
RUN: Sunrun Inc
16.30 USD 0.39 (2.45%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RUN hat sich für heute um 2.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.56 bis zu einem Hoch von 16.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sunrun Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RUN News
- Daiwa bleibt für Chinas Solarsektor pessimistisch – trotz sinkender Lagerbestände
- Peeking Into Solar ETFs Amid Trump Administration
- Goldman Sachs bestätigt Kaufempfehlung für Sunrun-Aktie und hält an Kursziel von 19 US-Dollar fest
- Zacks Industry Outlook Highlights Sunrun, Shoals Technologies and Tigo Energy
- Sunrun (RUN) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- 3 Stocks to Buy as Solar Power Set to Drive 50%+ of New Capacity
- Sunrun: Finanzvorstand Abajian veräußert Aktienpaket
- Sunrun: Direktorin Jurich veräußert Aktien im Wert von 8.291 $
- Sunrun-Justiziarin Steele verkauft Aktien im Wert von 24.262 US-Dollar
- Sunrun-CFO Abajian verkauft Aktien im Wert von rund 37.000 $
- Insider-Verkauf bei Sunrun: CEO Powell veräußert Aktien im Wert von 53.000 $
- Sunrun: Chief Revenue Officer Dickson verkauft Aktien im Wert von 43.000 $
- Trump Offers New Dawn For Solar Stocks. This Is The Next Growth Driver.
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- China’s solar sector recovery lifts U.S. solar stocks
Tagesspanne
15.56 16.46
Jahresspanne
5.38 18.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.91
- Eröffnung
- 16.46
- Bid
- 16.30
- Ask
- 16.60
- Tief
- 15.56
- Hoch
- 16.46
- Volumen
- 16.375 K
- Tagesänderung
- 2.45%
- Monatsänderung
- 8.38%
- 6-Monatsänderung
- 177.21%
- Jahresänderung
- -9.09%
