RUN: Sunrun Inc

16.30 USD 0.39 (2.45%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RUN hat sich für heute um 2.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.56 bis zu einem Hoch von 16.46 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sunrun Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RUN News

Tagesspanne
15.56 16.46
Jahresspanne
5.38 18.32
Vorheriger Schlusskurs
15.91
Eröffnung
16.46
Bid
16.30
Ask
16.60
Tief
15.56
Hoch
16.46
Volumen
16.375 K
Tagesänderung
2.45%
Monatsänderung
8.38%
6-Monatsänderung
177.21%
Jahresänderung
-9.09%
