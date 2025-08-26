Валюты / RUN
RUN: Sunrun Inc
16.24 USD 0.21 (1.28%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RUN за сегодня изменился на -1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.07, а максимальная — 16.97.
Следите за динамикой Sunrun Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RUN
- Goldman Sachs подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Sunrun, сохраняя целевую цену $19
- Goldman Sachs reiterates Buy rating on Sunrun stock, maintains $19 target
- Zacks Industry Outlook Highlights Sunrun, Shoals Technologies and Tigo Energy
- Sunrun (RUN) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- 3 Stocks to Buy as Solar Power Set to Drive 50%+ of New Capacity
- Директор Sunrun Джурич продает акции на сумму $8 291
- Финансовый директор Sunrun Абаджян продал акции компании на $36 911
- Sunrun CFO Abajian sells $36911 in company stock
- Sunrun director Jurich sells $8,291 in shares
- Главный юрисконсульт Sunrun Стил продает акции на сумму $24 262
- Финансовый директор Sunrun Абаджян продал акции на $37 тыс. 8 сентября
- Генеральный директор Sunrun Пауэлл продает акции на $53 тыс.
- Диксон из Sunrun продает акции на $43 тыс.
- Sunrun chief legal officer Steele sells $24,262 in stock
- Sunrun CEO Powell sells $53k in shares
- Sunrun CFO Abajian sells $37k in shares on September 8
- Sunrun’s Dickson sells $43k in shares
- Trump Offers New Dawn For Solar Stocks. This Is The Next Growth Driver.
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- China’s solar sector recovery lifts U.S. solar stocks
- Sunrun CEO Powell sells $28,501 in shares
- Barclays maintains Sunrun stock rating at Equalweight with $15 target
- Zacks Investment Ideas feature highlights: SolarEdge Technologies, Nextracker, Sunrun, Array Technologies and Shoals Technologies
- Can Solar Power the AI Boom? Top Stocks to Watch
Дневной диапазон
16.07 16.97
Годовой диапазон
5.38 18.32
- Предыдущее закрытие
- 16.45
- Open
- 16.61
- Bid
- 16.24
- Ask
- 16.54
- Low
- 16.07
- High
- 16.97
- Объем
- 11.473 K
- Дневное изменение
- -1.28%
- Месячное изменение
- 7.98%
- 6-месячное изменение
- 176.19%
- Годовое изменение
- -9.43%
